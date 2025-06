Wenn du auf der Suche nach einem einzigartigen Flohmarkterlebnis in Wendtorf bist, dann solltest du den 2. Wendtorfer Straßenflohmarkt auf keinen Fall verpassen. Am Sonntag, den 15. Juni 2025, verwandelt sich das malerische Wendtorf in ein Paradies für Schnäppchenjäger*nnen und Sammler*innen.