Feiere mit! Am 24. und 25. Mai dreht sich auf dem Ostufer in Kiel alles um die kulturelle Vielfalt Gaardens! Das bunte Programm bietet alles von Umzügen bis hin zu Musik und Theater.

Ein Wochenende voller Begegnungen

Unter dem Motto „Welcome @ Gaarden Eden“ verwandelt sich Gaarden am Wochenende des 24. und 25. Mai in einen pulsierenden Ort der Vielfalt und Begegnung. Sieben Organisationen gestalten gemeinsam ein vielfältiges Programm, das am Samstag um 13 Uhr mit einem interkulturellen Umzug beginnt. Dieser zieht durch Gaarden und endet am Vinetaplatz, wo ab 15 Uhr das Nachhaltigkeits- und Nachbarschaftsfest „Gaarden Eden“ startet.

Kreative Vielfalt auf dem Vinetaplatz

Das Fest auf dem Vinetaplatz bietet kreative Workshops, Live-Musik, Bastelaktionen und einen Mitmachzirkus. Hier ist Raum für Austausch und Begegnung, um die Vielfalt des Stadtteils zu feiern. Das Fest endet um 20 Uhr, doch die Feierlichkeiten sind noch lange nicht vorbei.

Tanzen in der Räucherei

Um 22 Uhr startet die Aftershowparty mit dem Wobadub Soundsystem in der Räucherei. Dort erwartet dich ein vielfältiges musikalisches Spektrum, das zum Tanzen einlädt. Von Dub und Steppa bis hin zu Dubstep und technoiden Sounds – hier kommt jeder auf seine Kosten.

Theater und Kunst am Sonntag

Der Sonntag steht im Zeichen von Theater und Kunst. Ab 15 Uhr präsentiert das ZEIK im Rahmen des Theatertags die Theatergruppe der Türkischen Gemeinde SH und das Playback Theater. Parallel dazu laden Atelierbegehungen im Kirchenweg (KiK - Kunst im Kirchenweg) zum Entdecken ein.

Ein starkes Bündnis für Vielfalt

Das Festival wird von einem starken Bündnis aus lokalen Organisationen getragen: ZEIK, Partnerschaft für Demokratie, ZBBS, Kulturinitiative Gaarden, Netzwerk für revolutionäre Ungeduld und die Räucherei. Sie alle setzen sich für eine lebendige und inklusive Kulturlandschaft in Gaarden ein.

Weitere Informationen und aktuelle Programmdetails findest du auf gaardening.de/welcome und auf Instagram unter @zeik.zentrum. Sei dabei und feiere mit uns die Vielfalt Gaardens!