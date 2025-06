(Bild: LH Kiel)

Günstig genießen auf der Kieler Woche – mit dem neuen „KiWo-Schnapper“-Symbol wird Kulinarik für alle möglich. Wo es Rabatte, Spezialangebote und echte Schnäppchen gibt, verraten wir euch hier.

Zur Kieler Woche 2025 gibt es eine Neuerung, die nicht nur den Geldbeutel schont, sondern auch den Gemeinschaftssinn stärkt: Mit dem „KiWo-Schnapper“ bietet die Stadt Kiel in Zusammenarbeit mit zahlreichen Gastronomieständen erstmals kostengünstige Gerichte und Getränke für alle Gäste an – sichtbar gekennzeichnet durch ein grünes Krokodil-Symbol.

Egal ob Familien mit Kindern, Freundesgruppen, Kielerinnen oder Besucher von außerhalb: Wer auf kulinarische Entdeckungstour geht, findet jetzt an vielen Ständen kleine Preise mit großem Geschmack. Probierportionen, Kinderteller, Rabattaktionen oder spezielle KiWo-Angebote – der Fantasie der Standbetreiberinnen sind kaum Grenzen gesetzt.

Einige Beispiele? Auf der Krusenkoppel gibt’s Kidssandwiches, auf dem MUDDI Markt am Kleinen Kiel stehen vegane Currys und Chilis für nur fünf Euro auf der Karte. Am Bootshafen locken satte 30 Prozent Rabatt auf Döner und süßen Langos, und auf der Caribbean Island an der Kiellinie heißt es: „3 alkoholfreie Cocktails zum Preis von 2“. Selbst am Kölsch-Stand beim Landtag wird mit Gruppenangeboten zum Schnappen eingeladen.

Philipp Dornberger vom Kieler-Woche-Büro bringt es auf den Punkt: „Die Kieler Woche soll für alle da sein – und mit dem KiWo-Schnapper machen wir einen Schritt genau in diese Richtung.“

Also Augen auf beim Bummel durch die Stadt – und wenn euch ein Krokodil angrinst: zugreifen nicht vergessen!