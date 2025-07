Seit 50 Jahren steht Thomas Quasthoff (Foto Mitte) auf den Bühnen der Welt – als dreifacher Grammy-Gewinner, Bass-Bariton und eine der großen Künstlerpersönlichkeiten. (Bild: Lukas Beck)

Kultur, Musik und Unterhaltung: Das kommende Wochenende bietet einen bunten Mix an coolen Events. William Wahl im Lutterbeker, Streetfood Festival auf dem Rathausplatz und Thomas Quasthoff Quartett auf der Krusenkoppel.

William Wahl

15. August, 20 Uhr • Lutterbeker, Lutterbek

Mit „wahlweise“ präsentiert William Wahl sein drittes Programm. Sorgen seine Wortspiele verlässlich für Lachsalven, ist es doch die ganz besondere Mischung aus Poesie und Komik, mit dem ihm die Klaviatur des Kreises gelingt. Zartbitterböse sind seine Klavierlieder, und in ihnen behält er trotz seiner sehr feinen Beobachtung der menschlichen Schwächen stets einen liebevollen Blick aufs Leben. So zeigt er uns in seinem Lied „Rein versehentlich einvernehmlich“, dass wir das mit der Liebe vielleicht doch noch hinkriegen können – trotz alledem. Der Eintritt kostet 29 Euro. Vorverkauf und Abendkasse im Lutterbeker, Kartenvorbestellung auch unter Tel.: 04343 / 9442.

Klanggebäude

15. August, 20 Uhr • Universitätskirche am Westring

Wenn die türkische Pianistin und Komponistin Büşra Kayıkçı am präparierten Klavier sitzt und beginnt zu spielen, scheint alles andere plötzlich ganz fern, und die von ihr entworfenen Klangräume üben einen intensiven Sog aus. Irgendwo zwischen Philip Glass, Nils Frahm, John Cage und Erik Satie ist diese Musik einzuordnen – und doch klingt sie ganz eigen. Es war eine kleine Sensation, als die Deutsche Grammophon 2021 mit Kayıkçıs Stück »Bring The Light« zum ersten Mal das Werk einer türkischen Komponistin als Single veröffentlichte. Bereits zuvor hatte die aus Istanbul stammende junge Frau in den USA überzeugt, als das New York Theatre Ballet auf Grundlage ihrer Musik eine Choreografie auf die Bühne brachte, die begeistert von den New York Times rezensiert wurde. Kayıkçıs Programm »Places« ist intim und poetisch: Die Pianistin allein am Klavier, gewürzt durch Sound Design und elektronische Akzente. In ihren Stücken geht sie etwa dem nicht übersetzbaren deutschen Begriff »Fernweh« nach oder ihrer Faszination für Olivenbäume. Dabei schafft die studierte Designerin – inspiriert durch die Prinzipien der Architektur – fantasievolle Klanggebäude, die einen so schnell nicht wieder loslassen.

Bootshafensommer: Live-Musik vor maritimer Kulisse

Jedes Wochenende bis 23. August • Boothafen Kiel

Vom 18. Juli bis 23. August 2025 findet im Herzen der Kieler Innenstadt der 19. Bootshafensommer statt. An sechs Wochenenden können sich Besucher*innen immer freitags und samstags zwischen 15 und 22 Uhr am größten kostenfreien Open-Air Kulturfest Kiels – neben der Kieler Woche - auf vielfältige Live-Musik, Mitmachaktionen und verschiedene Thementage freuen.

Wer spielt wann beim Bootshafensommer 2025?

Candlelight: Tribut an Hans Zimmer

16. August, 20.45 Uhr • St. Nikolai-Kirche, Kiel

Die Eventreihe Candlelight bringt ein besonderes Live-Erlebnis in die St. Nikolai-Kirche Kiel: Im warmen Schein tausender Kerzen erklingt die Musik von Hans Zimmer – emotional, episch und zeitlos interpretiert vom Stella Quartett. Auf dem Programm stehen Highlights wie „Time“ (Inception), „This Land“ (König der Löwen), „Cornfield Chase“ (Interstellar) und die Suiten von „Gladiator“ und „Fluch der Karibik“. Die einzigartige Atmosphäre macht diesen Abend zu einem unvergesslichen Konzerterlebnis inmitten einer der schönsten Kirchen Kiels. Mehr Infos und Tickets: feverup.com/de/kiel

Street Food Festival Kiel 2025

16. August • Rathausplatz Kiel

Der Sommer wird lecker! Das Street Food Festival kehrt zurück nach KIEL! Direkt auf dem wunderschönen Rathausplatz erwartet euch ein kulinarisches Abenteuer mit über 20 Foodtrucks & Ständen aus aller Welt.

Freut euch auf saftige Burger, authentisches Mexican Food, köstliches Eis und viele weitere Spezialitäten!

Thomas Quasthoff Quartett

17. August, 19.30 Uhr • Stadeum, Stade

19. August, 19.30 Uhr • Freilichtbühne Krusenkoppel, Kiel

2012 beendete Thomas Quasthoff seine klassische Gesangskarriere und widmet sich seither erfolgreich dem Jazz, der Rezitation, Schauspielerei und Moderation. Beim Schleswig-Holstein Musik Festival feiert er sein Bühnenjubiläum mit einem leidenschaftlichen Jazz-Konzert. Weitere Informationen und Tickets unter www.shmf.de.