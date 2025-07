Bestseller-Autorin aus Kiel: Caroline Wahl liest am 21. August im Studio Kino. (Bild: Frederike_Wetzels)

Am 21. August 2025 lädt Bestsellerautorin Caroline Wahl zur exklusiven Lesung in das Studio Kino Kiel – und das für den guten Zweck. Der gesamte Erlös fließt in das Projekt „Back the Books“ der ZBBS e.V., das Lesefreude und Bildungschancen für Kinder in Kiel-Gaarden schaffen will.

Prominente Unterstützung für Leseförderung in Kiel

Noch vor dem offiziellen Start ihrer großen Lesereise für ihren neuen Roman Die Assistentin kommt Caroline Wahl mit einer besonderen Aktion nach Kiel: Die erfolgreiche Autorin – bekannt durch 22 Bahnen und Windstärke 17 – liest am 21. August im Studio Kino. Doch die Veranstaltung ist mehr als nur eine Lesung. Caroline Wahl verzichtet auf ihr Honorar, der gesamte Gewinn der Veranstaltung wird gespendet – an ein Herzensprojekt direkt vor ihrer Haustür.

„Back the Books“: Lesen als Schlüssel zur Zukunft

Unter dem Titel „Back the Books – Lesefreude für Kinder“ will die Zentrale Bildungs- und Beratungsstelle für Migrant:innen (ZBBS e.V.) ein neues Förderprojekt ins Leben rufen. Ziel ist es, Kindern in Kiel-Gaarden bessere Chancen auf Bildung und gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen – durch gemeinsames Lesen, Vorlesen und Sprachförderung. Einmal pro Woche sollen Kinder zusammenkommen, um sich gegenseitig vorzulesen und Lesefreude zu entdecken. Ein Vorlesewettbewerb am Jahresende bildet den Höhepunkt.

Doch bislang fehlt dem Projekt die Finanzierung. Caroline Wahls Lesung soll nun den Anstoß geben, um „Back the Books“ Wirklichkeit werden zu lassen.

Ein Abend, der Hoffnung macht

Die Lesung beginnt um 19 Uhr im Studio Kino Kiel. Gelesen wird aus Caroline Wahls neuem Roman Die Assistentin, der offiziell am 28. August beim Rowohlt Verlag erscheint. Fans der Autorin dürfen sich also auf exklusive Einblicke freuen – und gleichzeitig mit ihrem Ticket Gutes tun.

Jetzt Tickets sichern und spenden

Tickets zur Veranstaltung gibt es direkt beim Studio Kino. Wer zusätzlich helfen möchte, kann auch unabhängig von der Lesung an die ZBBS spenden (IBAN: DE38520604100706436935). Mehr Infos zum Projekt finden Sie unter www.zbbs-sh.de.