Geschäftsführer David Ufer (rechts) und Brauer Philipp Andiel blicken zuversichtlich in die Zukunft der Brauerei. (Bild: lille Brauerei)

0

Noch vor wenigen Monaten musste die beliebte Kieler Lille Brauerei Insolvenz anmelden. Nun übernimmt die Hamburger Landgang Brauerei den Betrieb und bringt frischen Wind in das Herz der Kieler Bierszene.

Anzeige

Es war ein Schock für viele Bierliebhaberinnen und Bierliebhaber im Norden. Lille meldete im Frühjahr 2025 die Insolvenz an. Viele Kielerinnen und Kieler fragten sich, wieso ausgerechnet der beliebten Brauerei in finanzielle Schieflage geraten konnte. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten: Das Kapitel ist nicht zu Ende. Die Lille Brauerei bleibt ein Ort für handgemachtes Bier und norddeutsche Geselligkeit. Unter der Leitung von David Ufer, einem erfahrenen Branchenprofi und Wahl-Schleswig-Holsteiner, geht es weiter – mit vertrautem Namen, vertrauter Atmosphäre und einem neuen Team vor Ort.

Die neuen Betreiber verstehen sich nicht als Käufer, sondern als „Retter in letzter Minute“. Und genau so treten sie auf: Veranstaltungen wie das beliebte Bingo (1. August) und das Pubquiz (8. August) laufen weiter, die Halle bleibt buchbar für Events – und auch an neuen Bieren wird bereits gearbeitet. Zum Auftakt fließt das frische Pils „LiLa“, gemeinsam von Lille und Landgang gebraut.

Ein besonderer Dank gilt den vielen Unterstützerinnen in Kiel: Partner, Fans, Behörden – und nicht zuletzt allen treuen Bierpapier-Inhaberinnen, für die am 25. Juli ein exklusives Preopening-Event stattfindet.

Und mit frischem Mut, Kreativität und dem typischen norddeutschen Pragmatismus startet die Brauerei in ein neues Kapitel. Auf Kiel, auf gutes Bier – und auf ein Wiedersehen bei Lille!

Alle Infos zum bevorstehenden Programm findest du auf der Website der Brauerei!