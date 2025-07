(Bild: Lea Kötting)

(Bild: Leander Schroeder)

0

Spannender Blick hinter die Kulissen: Vom 24. bis 27. Juli lädt die Muthesius Kunsthochschule zur Jahresausstellung „Einblick / Ausblick“ ein. Was die Besucher*innen erwartet, erfährst du in diesem Artikel.

Anzeige

Wer schon immer einmal wissen wollte, woran die Studierenden der Muthesius Kunsthochschule arbeiten und welche Kreationen im Laufe des Semesters entstehen, hat in diesem Monat die perfekte Gelegenheit: Vom 24. bis 27. Juli verwandeln sich die Ateliers, Hörsäle, Studios und Arbeitsräume in eine rund 10.000 Quadratmeter große Ausstellung. An diesen vier Tagen gibt es für neugierige Kieler*innen einiges zu entdecken.

Jahresausstellung Einblick / Ausblick

Mehr als 600 Studierende der Studiengänge Freie Kunst, Kunst auf Lehramt an Gymnasien, Kommunikations- und Industriedesign sowie Raumstrategien zeigen ihre Projekte, an denen sie das Studienjahr über gearbeitet haben. Das Spektrum reicht von Malerei, Zeichnung, Fotografie, Buchgestaltung, Video, Skulptur und Produktdesign über Szenografie und Interior Design bis hin zur multimedialen Installation. Los geht es am Donnerstag, den 24. Juli, um 17 Uhr, wenn Arne Zerbst, Präsident der Muthesius Kunsthochschule, die Ausstellung feierlich eröffnet. Bei dieser Gelegenheit soll auch der Preis des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) verliehen werden. Dieser würdigt hervorragende Leistungen internationaler Studierender an deutschen Hochschulen. Im Anschluss daran haben Besucher*innen freie Bahn und können die vielseitigen Ausstellungsräume erkunden.

(Bild: Leander Schroeder)

„Die Muthesius Kunsthochschule ist ein Ort des gemeinsamen Erlebens von Kunst und Design, ein Ort des Zusammenhalts und der Freiheit. Unsere Jahresausstellungspiegelt dies wider.“

Buntes kulturelles Programm

Begleitet wird die Jahresausstellung von einem mehrtägigen kulturellen Programm, das Studierende organisiert haben. Es wird Konzerte, DJ-Sets, Performances, Installationen, Theater- und Filmvorführungen geben. Außerdem können sich Besucher*innen auf einen Comic Battle und vieles mehr freuen. Denn die Hochschule möchte Menschen zusammenbringen und sich als Ort für kulturellen Austausch präsentieren. „Mit unserer Jahresausstellung möchten wir ein Zeichen setzen gegen die Vereinzelung und gesellschaftliche Brücken schlagen“, erklärt Arne Zerbst.

Die Ausstellung hat täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Alle weiteren Infos findest du unter

www.muthesius-kunsthochschule.de.