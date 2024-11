Rechtsanwalt Sönke Bergemann, Geschäftsführer Haus & Grund in Kiel (Bild: Haus und Grund Kiel)

Lies in diesem Artikel, wie Haus & Grund in Kiel die Interessen von Immobilieneigentümern erfolgreich vertritt und welche Herausforderungen das neue Jahr mit sich bringt.

Erfolge im Kampf gegen Eingriffe ins Grundeigentum

Die letzten Monate haben die private Immobilie wieder einmal verstärkt in den Mittelpunkt zahlreicher Diskussionen gerückt. Die gravierendsten Eingriffe in das private Grundeigentum konnten wir durch unsere politische Arbeit gerade noch verhindern. So wurden ein schnelles Betriebsverbot für Gasheizungen und der Austausch funktionierender Heizungen wieder aus dem sogenannten „Heizungsgesetz“ (Gebäudeenergiegesetz – kurz GEG) gestrichen. Auch die Europäische Gebäudeenergierichtlinie (EPBD) konnte durch unseren Einsatz entschärft werden. Es wird keine Modernisierungspflichten für private Immobilieneigentümer aus Brüssel geben.

Auszeichnung für Haus & Grund auf Bundesebene

Haus & Grund wurde auf Bundesebene für seinen Einsatz als Verband des Jahres 2024 in der Kategorie „Positionierung und Interessenwahrnehmung“ ausgezeichnet. Und die Zeiten bleiben für Eigentümer herausfordernd. Liegt doch die Mietrechtsreform in der Schublade des Bundesjustizministeriums. In Kiel steht die nächste OB-Wahl und damit die traditionelle Podiumsdiskussion mit den Kandidatinnen und Kandidaten an. Diese dürfte sicherlich einen Höhepunkt im Haus & Grund-Jahr 2025 markieren.

Vertrauensvoller Partner in Kiel: Haus & Grund

Wir als Ihre Interessenvertretung in Kiel und Umgegend behalten die Entwicklung in vielen Bereichen im Blick, die für Sie als Eigentümer oder Vermieter von zentraler Bedeutung sind. Der Infokalender gibt einen Überblick über unsere Angebote. Schauen Sie gerne auf unserer Homepage www.haus-und-grund-kiel.de und im Mitgliederportal für weitere Informationen vorbei.

Bewahren Sie sich die Freude an den eigenen vier Wänden und an den Wohnungen, die Sie an andere vermieten.

Der Vorstand, die Geschäftsleitung sowie alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen Ihnen schöne Adventstage, eine friedliche Weihnachtszeit und für 2025 Glück, Gesundheit und eine gute Zeit. Seien Sie sicher, dass wir auch im kommenden Jahr mit Rat und Hilfe an Ihrer Seite stehen.