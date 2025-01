Fynn Kuhlemann (l.) und Knud Röder produzierten einzigartige Werkstücke aus Holz für dein Zuhause. (Bild: Speicherart)

Stehlampen, verschiedene Farbtöne von Holz und Fuß, dimmbar und steuerbar via Fernbedienung, Memory-Funktion. (Bild: Speicherart)

Hundehäuser, verschiedene Ausführungen und Größen, Naturmaterialien für tierischen Komfort, mit passendem Kissen. (Bild: Speicherart)

Gegründet von den talentierten Köpfen Fynn Kuhlemann und Knud Röder, hat sich SpeicherArt als ein wahres Schmuckstück der Kieler Region etabliert. Von ihrem Standort in einem über 100 Jahre alten Getreidespeicher am ehemaligen Eider-Ringkanal in Achterwehr aus, zaubern sie beeindruckende Kreationen aus Holz, die nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch funktional und umweltfreundlich sind.

Der Fokus von SpeicherArt liegt darauf, die Schönheit und Einzigartigkeit von Holz in jedem ihrer Werke zu betonen. Mit viel Liebe zum Detail und einem tiefen Verständnis für das Material fertigen sie Möbel wie Tische, Schränke, Betten und Stehpulte, die den Charakter und die Geschichte des Holzes in sich tragen. Jedes Stück ist ein Unikat und zeugt von der handwerklichen Präzision und dem künstlerischen Gespür der Gründer.

Doch nicht nur Möbel entstehen in der kreativen Werkstatt von SpeicherArt. Auch im Bereich der Accessoires und kleineren Einrichtungsgegenstände zeigt das Unternehmen seine Vielfalt und Innovationskraft. Im Onlineshop unter www.speicherart.de erwartet dich eine breite Palette an Produkten, die das Herz eines jeden Holzliebhabers höherschlagen lassen. Ob stilvolle Schneidebretter, elegante Lampen oder dekorative Kunstobjekte – jedes Produkt erzählt seine eigene Geschichte und bringt ein Stück Natur in dein Zuhause.

