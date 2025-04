(Bild: Jasper Lorenz)

Mit einem beeindruckenden Endspurt beenden die Volleyballer der KTV Adler die Saison in der 2. Bundesliga auf Platz 8 und sichern sich den Klassenerhalt. Ein emotionales Finale, das Fans und Spieler gleichermaßen begeisterte.

Ein versöhnlicher Abschluss einer wechselvollen Saison

Der Kieler TV hat in der Zweiten Volleyball-Bundesliga einen starken Schlusspunkt gesetzt. Mit ihrem zweiten Sieg in Folge kletterten die KTV Adler in der Abschlusstabelle auf den achten Platz. Besonders der Einsatz von Jonas Müller, der nach einer langen Verletzungspause zurückkehrte, sorgte für freudige Gesichter. Die Mannschaft zeigte im letzten Spiel gegen die Münster Volleys eine beeindruckende Leistung und gewann mit 3:1 (25:22, 25:20, 23:25, 25:19).

Emotionale Momente auf dem Spielfeld

Adler-Trainer Eric Koreng zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Ein schönes letztes Spiel. Fast alle Spieler hatten ihre Momente. Es war eine gute Mannschaftsleistung – mit einer kleinen Delle im dritten Satz“, kommentierte er entspannt. Besonders emotional war die Rückkehr von Jonas Müller, der nach hartem Kampf gegen seine Verletzung nun eineinhalb Sätze Spielzeit erhielt. „Dafür hat er die ganze Saison gekämpft und sich das nun verdient“, lobte Koreng.

Abschied und Ausblick

Neben Müller nutzten auch die scheidenden Spieler Freddy Kähler und Mats Bürger ihre Einsatzchancen, während Peter Klaua und Junio Tavares Maciel vorsichtshalber pausierten. „Da wollten wir nichts riskieren. Umso schöner ist es, dass wir trotz der Ausfälle solch ein Topspiel gezeigt haben“, betonte Koreng. Mit den Siegen in den letzten beiden Spielen konnten die Adler jeweils noch einen Tabellenplatz gutmachen und blicken nun optimistisch in die nächste Saison.

Die KTV Adler haben nicht nur die Klasse gehalten, sondern auch gezeigt, dass sie als Team zusammenstehen und kämpfen können. Fans dürfen sich auf die kommende Saison freuen, in der die Adler erneut hoch hinausfliegen möchten.