Entdeckt ab dem 15. März im Schauspielhaus das bewegende Dokumentartheaterstück "LebensWert" und lasst die Elektro-Pop Klänge von LIN am selben Tag in der Hansa48 auf euch wirken. Lass dich am Sonntag von den epischen Melodien John Williams' durch die NDR Radiophilharmonie verzaubern.

LebensWert

ab 15. März • Schauspielhaus

Eine Welle von Krankheiten und Verletzungen hat das Ensemble getroffen, wie es das Haus noch nicht erlebt hat. Das hat leider dazu geführt, dass die Aufführung von William Shakespeares »Der Sturm«, unter der Leitung von Generalintendant Daniel Karasek, nicht stattfinden kann. Aber keine Sorge, das Team plant bereits, dieses Bühnenwerk in einer der kommenden Spielzeiten zu euch zu bringen.

Ab dem 15. März, dem Tag, an dem eigentlich »Der Sturm« Premiere gefeiert hätte, könnt ihr euch auf etwas ganz Besonderes freuen. Das hochgelobte Dokumentartheaterstück »LebensWert«, welches die NS-Euthanasie in Schleswig-Holstein thematisiert, wird seine Flügel ausbreiten und von der Studiobühne auf die große Bühne wechseln. Dieses aufwändig recherchierte und zum Nachdenken anregende Stück hat bereits seit September großen Anklang gefunden und die Ticketnachfrage sprengt alle Erwartungen. Es ist also die perfekte Gelegenheit für euch, dieses beeindruckende Stück zu erleben, wenn ihr bisher noch keine Gelegenheit hattet, dabei zu sein. Hier gehts zu weiteren Infos auf der Website des Theaters Kiel.

LIN + Support: Mina Mina

15. März • Hansa48

Aus Fußschaltern, Kabeln, Loop-Station und ihren Instrumenten hat die Berlinerin ein Cockpit für Konzerte gebaut,

mit dem sie einen beeindruckenden Sound kreiert. Genretechnisch irgendwo zwischen Elektro- und Popsphäre,

vielschichtig, detailreich und intensiv. Die englischsprachigen Songs sind nicht nur tanzbar, sondern auch

ausdrücklich politisch. In ihren Texten inszeniert die queere Künstler*in eine Welt, in der gesellschaftlich gemachte

Normen aufgebrochen und neu gesetzt werden. „We need new norms“ fordert LIN. Bei ihren Liveshows reißt sie

das Publikum förmlich mit, wie der Impuls einer Kugelwelle, bei der sich die Energie in immer größeren Kreisen

ausbreitet.

Einer von uns

15. März, 20 Uhr • Lutterbeker, Lutterbek

Es ist ein Stück über menschliche Eitelkeiten. Ein Heiratsschwindler möchte gerne Bürgermeister werden und mischt die eingefahrene Wahl in einem kleinen Städtchen mächtig auf. „Mein Werkzeug sind die menschlichen Schwächen“ weiß der Betrüger. Doch seine eigene Überheblichkeit lässt ihn übersehen, dass er längst nicht der einzige Trickser in diesem Spiel ist. In sarkastischen und witzigen szenischen Anekdoten beschreibt der Autor einen weitläufigen Jahrmarkt der Eitelkeiten, der von Minderwertigkeitsgefühlen, Habgier und Konkurrenz am Laufen gehalten wird. Dies führt zu einem moralischen Vakuum, das heutzutage gern auch „Populismus“ genannt wird.

Kielectric

16. März • Pumpe, Kiel

Nachdem das Kielectric letztes Jahr als „Geburtstagsfestival“ bereits so viele Zuschauer angezogen hat und die Rückmeldungen durchweg positiv waren, wurde entschieden, das Festival fortzuführen und euch auch dieses Jahr die Möglichkeit zu geben, richtig gute dunkelelektronische Musik in Kiel zu erleben. Man kann sich auf 4 tolle Bands, elektronische Musik vom Feinsten und eine After-Show-Party mit klasse DJ freuen. Die vier Künstler sind wie folgt: Mental Exile, VERSUS, Alienare und In Strict Confidence. Der Abend endet mit DJ Dirk Steyer.

NDR Radiophilharmonie spielt John Williams

16. März, 18 Uhr • Wunderino Arena, Kiel

Die NDR Radiophilharmonie ist ein Sinfonieorchester, das mit klassisch-romantischer Sinfonik international für Aufsehen sorgt. Doch auch mit seinen Filmmusik-Konzerten begeistert das Orchester. Bei ihrem Konzert am 16. März in Kiel präsentiert die NDR Radiophilharmonie Soundtracks des wohl berühmtesten Filmkomponisten aller Zeiten: John Williams, der seit mehr als einem halben Jahrhundert mit seiner Musik Kinogeschichte schreibt. Tickets gibt es zwischen 14 und 49 EUR sind online, im NDR Ticketshop Hannover, Tel. 0511 277 898 99, und bei allen Eventim-VVK-Stellen erhältlich.

Christian Christl

17. März, 18 Uhr • Alte Meierei am See, Postfeld

Auch das FrühJahr des 37. KULTourPUR-Jahres in der Alten Meierei am See in Postfeld hat so einige Besonderheiten zu bieten! Denn „CC-BayoogieMan“ Christian Christl kommt am 17. März um 18 Uhr zu einem „Wort trifft KlangKunst-Special“ und wird erstmals auch im Rahmen von „SpringTIME-KULTourPUR“ musikalisch als auch mit Worten zu erleben sein! Unter Fachleuten und Historikern im traditionellen Jazz, Blues und Boogie Woogie gibt es ungeahnte Dissonanzen. Der als „klassischer Boogie Woogie“ bezeichnete Klavierstil hat eine manigfaltige Fachdiskussionen eröffnet. Denn alle drei Pianisten spielten ihren Boogie Woogie ohne Noten.

Zöllner-Roche-Duo

17. März, 19 Uhr • Atelierhaus im Anscharpark, Kiel

Die Klarinettistin Heather Roche und die Akkordeonistin Eva Zöllner bereichern das zeitgenössische Musikleben maßgeblich durch ihre Vielseitigkeit, musikalische Abenteuerlust, kreative Risikobereitschaft und langfristige Kooperationen und sind seit 2016 weltweit als Zöllner-Roche-Duo unterwegs. In ihrem Programm double dubbing präsentieren sie Werke von Komponist*innen ihrer Generation, richten den Blick Richtung Norden und erweitern ihr Instrumentarium spielerisch durch multimediale Klangerzeuger.

DeichArt spielt: KUNST

17. März • KulturForum Kiel

Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Diese allgemein anerkannte Redensart wird in Yasmina Rezas bitterböser Komödie „Kunst“ ad absurdum geführt. Marc, Serge und Yvan sind Freunde. Serges Kauf eines monochromen Bildes für eine Riesensumme tritt eine Lawine an Beleidigungen, Boshaftigkeiten und Bemerkungen unter der Gürtellinie los und führt unaufhaltsam zum Ende ihrer langjährigen Freundschaft.