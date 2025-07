Veit Bergmann und Peter Bielefeldt (v. li.) engagieren sich im Förderverein Hinstorische Hansekogge Kiel e.V. und sind Teil der Kampagne „Kieler Ehrenamt zeigt Gesicht“

Warum engagieren sich Menschen ehrenamtlich? Für Veit Bergmann und Peter Bielefeldt ist die Antwort klar: Sie möchten ihre freie Zeit sinnvoll nutzen und der Gesellschaft etwas zurückgeben.

Beide engagieren sich im Förderverein Historische Hansekogge Kiel e.V. und sind im Juni Teil der digitalen Plakatkampagne „Kieler Engagement zeigt Gesicht“.

Bergmann entdeckte seine Begeisterung für die Kogge zufällig, als er ein Buch über das Schiff fand. „Ich war total geflasht und habe mir das Schiff gleich in echt angeschaut – ich bin sofort hängen geblieben.“ Auch Bielefeldt suchte nach seinem Renteneintritt nach einer Aufgabe mit Sinn. „Ich wollte etwas finden, das mich ausfüllt und mit dem ich der Gesellschaft etwas zurückgeben kann.“ Heute ist er Geschäftsführer des Vereins, organisiert Gästefahrten und kümmert sich um Buchungsanfragen. „So kann ich auch in meinem Alter noch einen Beitrag zum Erhalt der Kogge leisten.“ Bergmann hingegen arbeitet technisch an Bord mit und sorgt mit seiner positiven Art für gute Stimmung im Team: „Ich bin grundsätzlich ein fröhlicher Mensch – das steckt an.“

Sinnvoll und erfüllend

Das Engagement bringt den beiden nicht nur Aufgaben, sondern auch viele schöne Erlebnisse. Besonders eindrücklich war für Bergmann eine Nachtüberfahrt nach Dänemark: „Ich schaute auf den Sternenhimmel über der Ostsee, als Polarlichter auftauchten – ein unvergesslicher Moment.“ Bielefeldt denkt gerne zurück an die Freude der Kinder auf den Inklusionsfahrten. „Absolute Glücksmomente sind für mich die leuchtenden Kinderaugen“, erzählt er – wie zuletzt beim Weltfischbrötchentag, als zwei kleine Jungs begeistert Santiano-Lieder sangen.

Beide wünschen sich mehr Sichtbarkeit und Anerkennung für freiwilliges Engagement. „Viele Leute wissen gar nicht, welche Möglichkeiten es gibt“, sagen sie. Dabei sei das Ehrenamt eine wichtige Säule der Gesellschaft – es bringe Menschen zusammen und könne helfen, Einsamkeit zu überwinden.

Das vollständige Interview mit Peter Bielefeldt und Veit Bergmann sowie alle bisherigen Engagementgesichter sind unter www.kiel.de/engagement zu finden.