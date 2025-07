Intensiv und fokussiert ging es bei der ersten öffentlichen Einheit von Holstein Kiel vor dem Start in die Saison am 2. August gegen den SC Paderborn zur Sache. (Bild: Sebastian Schulten)

Körpereinsatz: Trainer Marcel Rapp gibt persönlich Anweisungen zum Stellungsspiel. (Bild: Sebastian Schulten)

(Bild: Sebastian Schulten)

Wie werden sich die Spieler nach dem Abstieg und der Rückkehr im Bundesliga-Unterhaus schlagen? (Bild: Sebastian Schulten)

AM 22. Juli 2025 öffnete das Trainingsgelände von Holstein Kiel erstmals in dieser Sommerpause für die Öffentlichkeit – nur elf Tage vor dem Saisonstart in der 2. Bundesliga. Zahlreiche Fans und Medienvertreter sahen die Einheit der KSV, die nach dem Bundesliga-Abstieg den Neustart einläutet.

Fokus auf Spielformen und Intensität

Trainer Marcel Rapp und sein Team hatten ein intensives Programm vorbereitet: Passübungen, Laufweg-Abstimmungen, Schussübungen und Balleroberungseinheiten standen auf dem Plan. In mehreren Spielformen arbeitete die Mannschaft gezielt an Präzision, Kommunikation und Spielverlagerung. Besonders auffällig: Trainer Rapp übernahm in einigen Situationen selbst die Initiative, gab Innenverteidiger David Zec und Mittelstürmer Marcus Müller detaillierte Anweisungen – teils mit eigener Körpereinlage, um Lauf- und Zweikampfverhalten praktisch vorzuführen.

Rückenwind aus den USA

Das öffentliche Training bildete den nächsten Schritt in der intensiven Vorbereitung der Kieler, die zuvor bereits ein Trainingslager in den USA absolvierten. Dort legte die Mannschaft den physischen Grundstein für die neue Spielzeit – und zeigte sich auch sportlich in guter Frühform: Am vergangenen Freitag, den 19. Juli, siegte die KSV im Testspiel gegen Eintracht Braunschweig mit 4:1.

„Das Kribbeln ist da“

Im Anschluss an die Trainingseinheit stellten sich Cheftrainer Marcel Rapp und Mittelfeldspieler Lasse Rosenbohm den Fragen der Presse.

„Das Kribbeln ist da. Wir wollen die Mannschaft bestmöglich vorbereiten und ein gutes Training machen,“ erklärte Rapp mit Blick auf die verbleibenden Tage bis zum Saisonstart.

Auch Spieler Lasse Rosenbohm blickte mit klarem Fokus nach vorn:

„Wir arbeiten daran, die Fehler zu minimieren. Ich glaube, dass wir besonders aus der Aufstiegssaison viel mitnehmen können. Wir haben damals relativ wenige Tore bekommen. Jetzt wollen wir daran arbeiten, dass unser Defensivverhalten stabiler wird und wir weniger Gegentore kassieren.“

Blick nach vorn: Start in Paderborn

Mit Blick auf das erste Pflichtspiel der neuen Saison – am Samstag, den 2. August um 13 Uhr auswärts beim SC Paderborn – ist die Marschroute klar: fokussiert, mutig und als Einheit auftreten.