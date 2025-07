(Bild: Queen Productions Ltd.)

Kultur, Musik und Unterhaltung: Das kommende Wochenende bietet einen bunten Mix an coolen Events. Marie Diots im Lutterbeker, ENZO Festival zwischen Kiel und Flensburg und QUEEN HEAVEN im Mediendom Kiel.

Marie Diots

8. August, 20 Uhr • Lutterbeker, Lutterbek

Musik ist eine Mischung aus eingängigem Indie-Pop, elegantem Chanson und sehr viel Spaß. Bei ihren Konzerten kommt man in den Genuss von verqueren, komischen Ansagen und Liedern, die Hits sein könnten. Was Marie zu sagen hat, versteht man nicht immer gleich, denkt aber trotzdem nach. Auf ihrem aktuellen Album „Ein Kohlrabi unter Kolibris“ präsentiert sich die Liedermacherin musikalisch wie thematisch vielseitig und balanciert dabei gewandt zwischen Melancholie und Albernheit, Indie-Pop und Chanson und vereint alles durch ihren einzigartigen Stil. Unterstützt vom fabelhaften Multiinstrumentalisten Fabian Großberg führten ihre Konzerte sie schon durch ganz Deutschland und die Schweiz – und begeistern überall mit ihrer besonderen Mischung aus Humor und Tiefe. Der Eintritt kostet 20 Euro. Vorverkauf und Abendkasse im Lutterbeker, Kartenvorbestellung auch unter Tel.: 04343 / 9442.

Bootshafensommer: Live-Musik vor maritimer Kulisse

Jedes Wochenende bis 23. August • Boothafen Kiel

Vom 18. Juli bis 23. August 2025 findet im Herzen der Kieler Innenstadt der 19. Bootshafensommer statt. An sechs Wochenenden können sich Besucher*innen immer freitags und samstags zwischen 15 und 22 Uhr am größten kostenfreien Open-Air Kulturfest Kiels – neben der Kieler Woche - auf vielfältige Live-Musik, Mitmachaktionen und verschiedene Thementage freuen.

Wer spielt wann beim Bootshafensommer 2025?

TOTAL CHAOS | 35 YEARS OF MAYHEM

8. August • Schaubude Kiel

Total Chaos gründete sich vor dreißig Jahren in Pomona Valley, Kalifornien. Die Band hatte das brennende Bedürfnis, ein sterbendes Genre des Punkrocks zu retten, zu einer Zeit, in der der Markt von einem

kommerziellen neuen Stil dominiert wurde. So war es wichtiger denn je, ihren sozialen und politischen Ansichten Ausdruck zu verleihen. Der Gedanke sozialer Verantwortung spielte dabei eine wichtige Rolle, von der

Organisation von Punk-Picknicken bis hin zu Demonstrationen gegen den Golf-Krieg. Die Musik der Band hatte Bedeutung und klare Ansagen.

ENZO Festival

8. und 9. August • Wagersrott

Am 8. und 9. August findet in Wagersrott – zwischen Kiel und Flensburg – das Enzo Festival mit über 20 Bands auf zwei Bühnen statt. Durch seine vielfältige und qualitativ hochwertige Musikauswahl verschiedenster handgemachter Musikrichtungen sowie die idyllische Lage inmitten der Landschaft Angeln gilt das urige Festival als echter Geheimtipp der norddeutschen Musikszene.

Von Rock, Ska, Reggae und Funk über Punk, Rock’n’Roll und Country bis hin zu Liedermacher-Klängen und Folk – beim Enzo Festival ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mit dabei sind unter anderem: Akne Kid Joe, Cheap Motels (DK), Digger Barnes, Dirty Sound Magnet (CH), Guts Pie Earshot, Johnny Reggae Rub Foundation, The Mocks (NL) und Upploppet (SWE). Für die Aftershow sorgen DJ Bert und Stereotyp Niels.

Karten sind im Vorverkauf für 70 Euro (inkl. Camping) erhältlich – online unter www.enzo-festival.de oder vor Ort in der Buchhandlung Schröder (Süderbrarup), bei Insound Kiel oder im Kaffeehaus Flensburg. Weitere Informationen zum Line-up und Festivalprogramm gibt es ebenfalls auf der Website.

SHMF: Katja Riemann

8. August, 19.30 Uhr • Kuhhaus, Altenhof

Camille Saint-Saëns’ „Karneval der Tiere“ inspirierte viele – auch Roger Willemsen, der 2013 eine charmante, hintergründige Version schrieb. Beim Schleswig-Holstein Musik Festival führt Katja Riemann mit feinem Gespür und Humor durch dieses tierische Fest: Die Bremer Stadtmusikanten treten als Boygroup auf, der Elefant mixt Techno mit Beethoven und die Fischer-Chöre singen im Aquarium. Gemeinsam mit Franziska Hölscher und Marianna Shirinyan feiert Riemann Willemsens Sprachkunst, Fantasie und feinsinnige Beobachtungsgabe. Im zweiten Teil erklingt sein Text „Das müde Glück“, kunstvoll kombiniert mit Musik von Strawinsky, Mozart und Elgar. Mehr Infos und Tickets sind erhältlich unter www.shmf.de.

QUEEN Heaven

9. und 23. August, 18.30 Uhr • Mediendom, Kiel

Mediendom „will rock you“ – mit einer Hommage an die vier Ausnahmekünstler von Queen: Brian May, John Deacon, Roger Taylor und natürlich Freddie Mercury. Zahlreiche originale Musik-, Bild- und Videoaufnahmen wurden behutsam für die 360°-Technik aufbereitet und machen das Erlebnis einzigartig. Zu hören sind die größten Hits und Rock-Hymnen der Bandgeschichte. Queen so nah wie nie zuvor – in einem 77-minütigen, immersiven 360-Grad-Rundum-Spektakel. Tickets sind für 12 Euro auf www.fh-kiel.de/mediendom erhältlich.