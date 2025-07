Volle Power im Doppel: Padel begeistert mit Action, Dynamik und Teamgeist. (Bild: Padelon)

Gameplan vom Profi: Padelon setzt auf Trainingsangebote für alle Level. (Bild: Padelon)

Sport trifft Komfort: Die moderne Halle bietet nicht nur Platz für packende Matches, sondern auch gemütliche Zonen zum Zuschauen. (Bild: Padelon)

Mit einem kräftigen Aufschlag kommt Padelon jetzt auch nach Molfsee bei Kiel: Am neuen Standort eröffnet am 26. Juli ab 14 Uhr eine hochmoderne Padel-Anlage mit insgesamt 5 Double Courts und 2 Single Courts – und macht damit Schleswig-Holstein um eine Top-Adresse für den Trendsport Padel reicher.

Was ist Padel?

Padel ist die weltweit am schnellsten wachsende Rückschlagsportart – eine Mischung aus Tennis und Squash, actionreich, leicht zu lernen und extrem spaßig. Was bisher in Spanien längst zum Volkssport geworden ist, erobert nun auch Deutschland mit voller Wucht. Und Padelon ist mittendrin: Als eine der größten Padel-Ketten des Landes bringt das Unternehmen den Sport flächendeckend in die Städte – mit hochwertiger Infrastruktur, digitaler Buchung und einer leidenschaftlichen Community.

Der neue Padelon-Standort in Kiel/Molfsee liegt verkehrsgünstig am südwestlichen Stadtrand und bietet alles, was das Padel-Herz begehrt:

• 5 Double Courts für 2-gegen-2-Spiele

• 2 Single Courts – perfekt für intensives 1-gegen-1 oder individuelles Training

• Freundliches Empfangsteam

• Einladende Lounge-Zonen für Zuschauer, Spieler und Events

• Einfache Buchung per App – spontan oder unkompliziert

„Mit Kiel erschließen wir ein weiteres wichtiges Kapitel auf unserer Mission: Padel für alle!“, sagt das Padelon Team. „Ob Anfänger oder Profi – bei uns ist jede*r willkommen. Unser Ziel ist es, die Begeisterung für den Sport erlebbar zu machen.“

Neben Einzelbuchungen plant Padelon auch regelmäßige Einsteigerkurse, Trainingsangebote, lokale Turniere und Community-Events, um den Sport in der Region zu fördern und zu verankern.

Die Buchung der Courts erfolgt wie gewohnt digital und unkompliziert über die Padelon-App oder Website. Die Preise sind fair gestaffelt – mit vergünstigten Tageszeiten und Spezialaktionen für Frühaufsteher und Nachtschwärmer.

Lust auf den neuen Lieblingssport?

Dann schnapp dir deine Freunde, lad die App herunter und sichere dir deinen Slot auf einem der ersten Padel-Courts in Kiel!

playtomic.com/clubs/padelon-kiel