Im August verwandelt sich der Deich in Kalifornien, nahe dem Hotel Strandräuber, in ein Open-Air-Kino. Jeden Dienstag bieten Filmabende unter freiem Himmel ein besonderes Erlebnis mit der Ostsee im Hintergrund.

Ab 19 Uhr stimmen Live-Musik-Acts wie Sascha Renier, George Harris und Teget auf den Abend ein. Um 21 Uhr beginnt das Kinovergnügen mit Filmen wie „Ratatouille“ am 5. August, „Tina: What’s Love Got to Do with It?“ am 12. August, „Fluch der Karibik“ am 12. August und „Forrest Gump“ am 26. August. Der Eintritt ist frei, sodass Besucher*innen den Abend entspannt genießen können. Pack also Freund*innen und Familie ein, bring deine Lieblingsdecke mit und erlebe unvergessliche Kinoabende mit atemberaubendem Meerblick.

5., 12., 19. und 26. August • Deich in Kalifornien, Höhe Hotel Strandräuber