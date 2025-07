(Bild: Adobe Stock)

(Bild: KielRegion)

Ein digitales Zuhause für gute Ideen: Die Plattform „MokWi“ bringt Menschen aus der KielRegion zusammen – unkompliziert, sicher und mit norddeutschem Tatendrang.

Egal ob du dich ehrenamtlich engagierst, ein Projekt in deiner Gemeinde starten willst oder einfach auf der Suche nach einem Ort für digitale Zusammenarbeit bist: MokWi könnte genau das richtige Werkzeug für dich sein. Hinter dem plattdeutschen Namen („Machen wir“) steckt eine Plattform, die vor allem eins will: Miteinander möglich machen.

Ein Raum für Ideenund Engagement

MokWi ist ein digitaler Arbeitsraum für alle, die in der KielRegion (Zusammenschluss aus der Landeshauptstadt Kiel sowie den beiden Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde) gemeinsam etwas bewegen möchten. Ob kleine Initiative, Verein, Kommune oder Netzwerk – hier können Gruppen Projekte planen, Dokumente teilen, Termine abstimmen und Aufgaben organisieren. Ganz ohne komplizierte Software oder kostenpflichtige Tools. Denn: MokWi läuft komplett im Browser, ist kostenlos nutzbar und datenschutzkonform.

(Bild: KielRegion)

Alles an einem Ort – ganz einfach

Wer kennt’s nicht: Die To-do-Liste liegt in der Mail, das Protokoll im Chatverlauf und die Termine irgendwo dazwischen? MokWi bündelt alles an einem Ort. Projekträume sorgen für Übersicht, Kalender für Planungssicherheit und Umfragen für schnelle Entscheidungen. Dank individueller Rechteverwaltung bleibt dabei klar, wer was sehen und bearbeiten darf.

Für alle, die etwas bewegen wollen

Ob Dorfentwicklung, Kulturprojekt, Nachhaltigkeitsnetzwerk oder Bürgerbeteiligung – MokWi wird schon jetzt vielseitig eingesetzt und wächst mit seinen Nutzer*innen. Die Plattform wurde ursprünglich geschaffen, um vor allem ehrenamtliches Engagement zu unterstützen. Heute ist sie ein zentraler Treffpunkt für digitale Zusammenarbeit in der gesamten Region. Übrigens: In Zukunft soll MokWi auch im Rahmen des regionalen Digitalisierungsprojekts SmarterLeben eine wichtige Rolle spielen – insbesondere bei Themen rund um Beteiligung und digitale Tools.

