Kaum zu glauben: Helge Schneider wird 70 Jahre alt und feiert dies gebührend auf der Krusenkoppel in Kiel.

Deutschlands verrücktester Jazz-Komiker ist zurück! Helge Schneider macht am 31. August auf seiner aktuellen Tournee Halt in Kiel – und bringt eine Show mit, die alles andere als gewöhnlich ist.

Zwischen absurdem Humor, musikalischer Genialität und Geburtstagsüberraschung heißt es: lachen, lauschen und loslassen auf der Freilichtbühne Krusenkoppel.

Es ist bereits die soundsovielte Tournee des Superstars aus dem Ruhrpott. Mittlerweile hat er sogar Freude am Reisen: „Ja! Ich sehe mir alles genau an!“ Und so kommt Helge Schneider nun endlich auch wieder zu uns. „Ich suche immer Kontakt zu meinem Publikum. Und: Ich will, dass die Leute sich nicht mehr so ernst nehmen können. Sie sollen lachen. Wenn nicht, auch egal. Ich für meinen Teil finde vieles ja überhaupt nicht lustig. Aber das muss man verstehen. Ich sehe mich ja tagein tagaus im Spiegel. Doch Vorsicht! Der Schock könnte tief sitzen, wenn ich die Perücke abziehe!“ Die Band zupft und dudelt die schönsten Kompositionen des virtuosen Entertainers – glücklicherweise hat er unzählige davon im Kopf.

Und nun wird Helge Schneider auch noch 70: „Hätte ich nie gedacht, als ich geboren wurde, dass ich mal 70 werde! Was für eine willkommene Überraschung!“ Also: Wer Helge Schneider noch einmal sehen will, nix wie hin! Tickets sind für 50,90 Euro zzgl. Gebühr an allen bekannten VVK-Stellen und unter www.merz-vs.de erhältlich.

31. August, 19 Uhr • Freilichtbühne Krusenkoppel, Kiel