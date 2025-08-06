(Bild: Adobe Stock)

Sprücheklopfer ahoi: Jetzt gibt’s was auf den Deckel! Sichert euch eure Chance auf coole Preise und zeigt, wie kreativ ihr seid!

Lust auf eine spritzige Herausforderung mit einem coolen Gewinn? Dann aufgepasst! Wie du dich ins Rennen bringst und was dabei für dich herausspringen könnte, verraten wir dir hier:

Wie funktioniert's?

Ganz easy! Wer uns auf Instagram folgt und einen eigenen coolen Spruch schickt, landet im Lostopf. Mit einem Bierdeckel-Schnappschuss auf Insta steigen die Chancen auf den Gewinn! Solltest du also unsere Bierdeckel in deinem Kieler Lieblingsrestaurant erspähen, schicke uns fix ein Foto für die doppelte Gewinnchance!

Das kannst du ergattern

Am Ende gewinnt, wer uns mit seinem Spruch am meisten zum Lachen bringt. Gemeinsam mit unseren Aktionspartnern Kiel Marketing und gut gedruckt dürfen werden zwei KielGutscheine im Wert von 50 Euro verlost. Und wer weiß, vielleicht landet dein Spruch ja auf dem nächsten Bierdeckel! Also, ran an die Deckel und viel Glück bei unserem Gewinnspiel!