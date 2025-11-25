Auktionator Sascha Dobrovolschi, Oberbürgermeister-Kandidat Samet Yilmaz, ehem. Stadtmissions-Geschäftsführerin Karin Helmer, Oberbürgermeister-Kandidat Gerrit Derkowski, Schauspieler Rainer Bock und Stadtmissions-Geschäftsführer Sebastian... (Bild: Fokuswelt.de)

Ein festliches Dinner, bewegende Geschichten und beeindruckendes Engagement: Am 20. November lud die Stadtmission Kiel bereits zum fünften Mal zum großen Benefiz-Abend in den Kieler Yacht-Club – und konnte sich am Ende über rund 140.000 Euro für ihre gemeinnützige Arbeit freuen.

Unter den rund 170 Gästen waren auch die Oberbürgermeister-Kandidaten Gerrit Derkowski und Samet Yilmaz. Ein Großteil der Spenden kam durch eine lebendige Auktion zusammen, bei der ausschließlich gestiftete Preise versteigert wurden – etwa eine Originalzeichnung von „Werner“-Erfinder Rötger Feldmann, der persönlich anwesend war, oder ein Grillabend mit John’s Burger und dem künftigen „Burgermeister“. Ein weiteres Highlight war die Lesung von Schauspieler Rainer Bock. Die bewegenden Texte basierten auf Interviews mit wohnungslosen Menschen, die Autorin Manuela Schneider geführt und einfühlsam niedergeschrieben hatte.

Mit dem Erlös unterstützt die Stadtmission unter anderem den Aufbau eines neuen Tagestreffs für wohnungslose Frauen sowie Projekte für Kinder inhaftierter Menschen.

Kulinarisches Engagement auf Sterneniveau

Auch das exklusive Menü wurde größtenteils von freiwilligen Helfer*innen zubereitet: Lars Farin und Markus Hadamik von „Budenzauber“, Nico Mordhorst vom „Bootshaus 1862“, Mathias Apelt von „Flygge“, Christopher Winkler von „Keilerei Catering“ und Tom Riedel von der „Röstprinzessin“ sind seit Jahren im Einsatz für die Stadtmission. Diesmal kochten außerdem Bernd Kirsch, Ralf Lampe und Nele Lea Andresen aus dem Team des Kieler Yacht-Clubs.

„Von dem leckeren Essen über die tolle Location bis hin zu der unterhaltsamen Auktion von Sascha Dobrovolschi wäre ein solcher Abend nicht ohne unsere großartigen Unterstützer*innen möglich“, so Sebastian Rehbach, Geschäftsführer der Kieler Stadtmission. „Wir danken allen, die sich für uns eingesetzt und das Event zu einem solchen Erfolg gemacht haben!“

Mehr Infos zur Arbeit der Stadtmission unter www.stadtmission-mensch.de.