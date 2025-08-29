0

Ein Tattoo, das Leben retten kann? Am 20. September ist genau das möglich – mit der Aktion „TwinWin“ im Seaside Tattoostudio in Kiel. Warum sich ein Besuch lohnt.

Am 20. September 2025 beteiligt sich das Seaside Tattoostudio Kiel an der deutschlandweiten Aktion „TwinWin – das Stammzellenspende-Tattoo“. Ziel: Aufmerksamkeit für die wichtige Rolle von Stammzellenspender*innen schaffen – und gleichzeitig Spenden für die DKMS und zwei weitere Organisationen sammeln.

Interessierte können sich an diesem Tag kostenlos ein eigens kreiertes Tattoo stechen lassen. Das Design ist mehr als nur ästhetisch: Es kombiniert das Sternzeichen Zwilling mit einem DNA-Strang und erinnert optisch an eine Sanduhr – ein Symbol dafür, wie ein kleiner Einsatz große Wirkung haben kann.

Gestochen scharf für mehr Awareness

Die Teilnahme ist ganz unkompliziert: Tattoo stechen lassen, spenden, wenn man kann, oder den Aufruf in den sozialen Medien teilen. Alles ohne vorherige Anmeldung – aber mit großer Wirkung. Der gesamte Spendenerlös geht zu 100 % an wohltätige Organisationen.

Der 20. September ist nicht zufällig gewählt: Es ist sowohl Weltkindertag als auch der Dankestag für Stammzellspender*innen.

Mehr Infos zur Aktion findet ihr auf dem Instagram-Kanal @Jers_Tattoos.