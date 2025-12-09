(Bild: Kristin Preugschat)

0

Die Kieler Künstlerin Kristin Preugschat eröffnet Mitte November ihr Atelier direkt an der Alten Schleuse in Kiel-Holtenau.

Anzeige

Die neue kreative Adresse bietet nicht nur einen inspirierenden Blick aufs Wasser, sondern auch farbenfrohe Malerei, regelmäßige Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene – sowie einen besonderen Kunstkalender für 2026. Zwölf Werke aus ihrer aktuellen Schaffensphase finden darin Platz, fünf Euro pro verkauftem Exemplar fließen an den Verein Die Starken Löwen, der sich für Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen einsetzt. Preugschat sagt: „Ich freue mich sehr über jeden Besuch und darauf, meine Leidenschaft für Kunst zu teilen.“ Weitere Infos zu Kursen und Öffnungszeiten auf der Website von Kristin Preugschat!