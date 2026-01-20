1

Feurige Rhythmen und romantisches Flair – die Valentinstag Latino Party am 14. Februar 2026 in der Halle 400 verspricht heiße Nächte an der Förde.

Wer den Valentinstag am 14. Februar mal anders feiern möchte, sollte sich diesen Abend nicht entgehen lassen: Bei der Valentinstag Latino Party in der Halle 400 trifft Salsa auf Sinnlichkeit, Bachata auf Buffet und Romantik auf richtig gute Stimmung. Egal ob du mit deiner großen Liebe kommst, dein Single-Dasein feierst oder einfach Lust auf eine Nacht mit viel Musik und Lebensfreude hast – hier findest du den passenden Takt.

Was dich erwartet: Die Timeline

Ab 17.30 Uhr

Einlass und Startschuss – wahlweise mit einem sinnlichen Bachata Sensual Fusion Workshop mit Mazen & Lea inkl. Show-Act (Deck 6) Musik: DJ Walid – bekannt von Förde Salsa & Show.

Ab 18 Uhr

Gala Romantic Buffet in stilvoller Atmosphäre (Deck 1 & 2) – ideal für alle, die kulinarisch in den Abend starten wollen.

Ab 21 Uhr

Die Tanzfläche ruft! Liveband Mi Salsita sorgt für authentisches Latino-Feeling. Anschließend legt DJ Walid auf – und ab 0 Uhr verwandelt sich die Halle 400 in eine ausgelassene Latino-Party bis in die Nacht hinein.