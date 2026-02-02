Feine Handarbeit mit Bedeutung: Beim Workshop entsteht mit Zange und Fingerspitzengefühl ein ganz persönliches Schmuckstück. (Bild: Salty Dreamers)

Kreativ statt klischeehaft: Die Meeresschmuck-Workshops von Salty Dreamers aus Kiel sind eine persönliche und entspannte Alternative für einen besonderen Junggesellinnenabschied.

Ein Junggesellinnenabschied mit Bedeutung

Ein Junggesellinnenabschied darf mehr sein als Programmpunkte und Pflichtspaß. Immer mehr Gruppen wünschen sich gemeinsame Erlebnisse, die verbinden und in Erinnerung bleiben. Salty Dreamers bietet genau das: kreative Meeresschmuck-Workshops, die Raum für Austausch, Kreativität und echte Momente schaffen – ganz ohne peinliche Trinkspiele.

Inspiration aus Meer und Küstenleben

Die Schmuckstücke entstehen inspiriert vom Meer, vom Küstenleben und von persönlichen Geschichten. Ob Muscheln, Perlen oder feine maritime Details – jede Teilnehmerin gestaltet ihr eigenes Schmuckstück mit individueller Bedeutung. So entstehen Unikate, die nicht nur schön aussehen, sondern eine Geschichte erzählen.

Schritt für Schritt begleitet – ohne Vorkenntnisse

Vorkenntnisse sind für die Workshops nicht nötig. Alle Teilnehmerinnen werden persönlich und Schritt für Schritt begleitet. In entspannter Atmosphäre kann jede ihren eigenen Stil entdecken und umsetzen – ganz ohne Leistungsdruck.

Flexible Workshops in Kiel und Umgebung

Private Workshops für Junggesellinnenabschiede können ab sechs Personen über die Webseite von Salty Dreamers angefragt werden. Die Workshops finden entweder in ausgewählten Locations in Kiel und Umgebung statt oder kommen direkt zu euch nach Hause oder an eure Wunschlocation. Für kleinere Gruppen oder Einzelpersonen gibt es zusätzlich öffentliche Termine.

Gemeinsamer Schmuck für den großen Tag

Ein besonderes Highlight: Auf Wunsch entsteht aufeinander abgestimmter Schmuck für die Hochzeit – etwa Armbänder oder Ketten für Braut und Freundinnen. Eine bleibende Erinnerung, die auch nach dem Hochzeitstag noch getragen wird.

Persönlich statt Massenformat

Salty Dreamers ist ein kleines Unternehmen aus Kiel und steht für persönliche, nahbare und authentische Workshops. Hier geht es nicht um schnelle Massenabfertigung, sondern um Qualität, Kreativität und gemeinsame Zeit mit Bedeutung.

