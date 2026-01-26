0

Wie können Unternehmen effizienter arbeiten und dabei gleichzeitig verantwortungsvoll handeln? Genau dieser Frage widmet sich die sechste Ausgabe von „Business & Brötchen“, dem beliebten Frühstücksformat der Kieler Wirtschaftsförderung am 12. Februar ab 9 Uhr.

Am Green Campus von falkemedia kommen Unternehmer*innen aus Kiel sowie den Kreisen Rendsburg-Eckernförde und Plön zusammen, um sich über ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit auszutauschen – praxisnah, offen und auf Augenhöhe.

Im Fokus der Veranstaltung steht diesmal ein Thema, das viele Betriebe aktuell umtreibt: Künstliche Intelligenz. Wie lässt sich KI konkret einsetzen, um Prozesse zu verschlanken, bessere Entscheidungen zu treffen und dabei nachhaltig zu wirtschaften? Statt abstrakter Zukunftsvisionen erwarten die Teilnehmenden anschauliche Beispiele und direkt anwendbare „KI-Hacks“, die sich in den Arbeitsalltag integrieren lassen.

Gastgeber falkemedia gibt Einblicke in Chancen und Grenzen von KI-Anwendungen und zeigt live, wie Effizienzgewinne und Nachhaltigkeit zusammengedacht werden können. Der Green Campus bietet dafür den passenden Rahmen: Als Ort gelebter Nachhaltigkeit steht er für Austausch, Lernen und neue Perspektiven auf zukunftsfähige Wertschöpfung.

Neben dem fachlichen Input bleibt ausreichend Zeit für Gespräche: In moderierten Tischrunden werden Erfahrungen geteilt, Fragen diskutiert und konkrete Impulse für das eigene Unternehmen gesammelt. Ziel ist es, Orientierung zu geben, Inspiration zu schaffen und Ideen mitzunehmen, die auch nach dem Frühstück Wirkung entfalten.