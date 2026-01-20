(Bild: Adobe Stock )

Raus aus der perfekten Social-Media-Welt, rein ins echte Training: Das Team von 4 Fun Fitness lädt am 26. und 27. Januar zu den Tagen der offenen Tür ein.

Soziale Medien wie Instagram sind Fluch und Segen zugleich. Das trifft auch auf die Fitnessbranche zu. Wir erfahren, wie Fitness-Influencer für ihr Sixpack trainieren und welche Eiweißshakes und Proteinriegel sie konsumieren. Das kann inspirierend sein. Gleichzeitig präsentieren uns soziale Medien Fitnessmodels mit scheinbar perfekten Körpern. Statt uns realistische, kleine Ziele zu setzen, fangen wir an, uns zu vergleichen, und werden unzufrieden. Dass uns Social Media nur einen kleinen Ausschnitt zeigt und oft Filter im Spiel sind, vergessen wir. Das 4 Fun Fitness möchte dich dazu ermutigen, dich auf deine ganz persönliche Fitnessreise zu begeben.

WELCHES TRAINING PASST ZU MIR?

Zum Jahresbeginn lädt das Team deshalb zu den Tagen der offenen Tür ein. Am 26. und 27. Januar kannst du dich in Ruhe umschauen und ausführlich beraten lassen. Die Fitnessexpert*innen beantworten Fragen zu den Themen „Gesundheitsorientiertes Fitness-Training“, „Welches Training passt zu mir?“, „Welcher ist der passende Tarif/Beitrag für mich?“ und viele mehr. Wenn du dich an diesen Tagen für eine Mitgliedschaft entscheidest, sparst du 199 Euro.

DIESE VORTEILE ERWARTEN DICH

Auf 1.750 Quadratmetern Fläche können sich Mitglieder an den modernsten Geräten, unter anderem von Marktführer Technogym, austoben. Ein elektronischer Fitnesszirkel von eGym, ein Freihantelbereich, eine Functional-Fläche sowie ein Beweglichkeitszirkel sorgen für Abwechslung beim Training. Die über 40 Kursangebote pro Woche reichen von Spaß und Auspowern bis hin zu Stretching und Rückengesundheit. Entfolge doch mal allen Fitnesskanälen, die dir nicht guttun, und setze dir stattdessen deine eigenen Ziele, um die beste Version von dir selbst zu werden! Mehr Infos unter www.4fun-fitness.de