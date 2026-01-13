Brest, Split und Kiel machen Wissenschaft erlebbar. (Bild: KielRegion)

S​cience Comes To Town startet 2026 als neue europäische Initiative – und Kiel ist von Anfang an dabei. Gemeinsam mit Brest (FR) und Split (HR) gehören Stadt und KielRegion zu den ersten drei Orten, in denen Wissenschaft systematisch in den öffentlichen Raum, in Schulen, Kulturorte und auch in die Lokalpolitik geholt wird.

Mehr als 70 Partner aus Forschung, Bildung, Kultur, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gestalten über 1.000 Veranstaltungen in den drei Städten. Im Mittelpunkt stehen Themen, die viele bewegen: Wie gestalten wir Klima- und

Meeresschutz? Wie bleiben wir gesund in einer dynamischen Umwelt? Wie erkennen und fördern wir junge Talente? Wie gehen wir mit kulturellem Erbe um? Und wie stärkt Europa den Austausch zwischen Regionen, die ähnliche Herausforderungen teilen?

Science Comes to Town macht diese Fragen erlebbar – mit Festivals, Ausstellungen, Citizen-Science-Projekten, Schulprogrammen und Dialogformaten für alle Altersgruppen. Es lädt ein, Forschung zu entdecken, mitzudiskutieren und die Zukunft vor Ort aktiv mitzugestalten.

Ein Jahr voller Highlights

Der feierliche Auftakt findet am 20. und 21. Januar in Split statt. In Kiel liegt der Fokus unter anderem auf der Begeisterung junger Menschen für Wissenschaft. Mit EUCYS findet einer der renommiertesten Wissenschaftswettbewerbe im September an der CAU statt und im März gastiert zum ersten Mal die DLR-Show im Kieler Schloss. Auch die beliebte Kinderuni kehrt zurück. Der Startschuss fällt am Mittwoch, 28. Januar, um 14.30 Uhr mit einem Vortrag zum Verhalten von Kühen: Wie Kühe „ticken“ von Prof. Dr. Katrin Mahlkow-Nerge des Fachbereichs Nachhaltige Agrarwirtschaft der HAW Kiel. Das Audimax der HAW Kiel verwandelt sich dann in einen Hörsaal für Kinder zwischen 8 und 14 Jahren.

Veranstaltungen im Januar

Zahlreiche lokale Partner beteiligen sich am Programm und ermöglichen schon im Januar tägliche Einblicke in aktuelle Forschungen: von maritimen und Open-Science-Ausstellungen über spannende Natur- und Klimavorträge bis zu Lesungen und Kulturformaten. Themen wie Tiefseebergbau, Kernfusion, Wasserkrise und nachhaltige Schifffahrt stehen ebenso im Fokus wie historische Perspektiven und kreative Nachwuchsförderung beim Roboter-Wettstreit.

Alle Veranstaltungen in Kiel und der KielRegion sind auf der deutschen Website des Projektes zu finden: www.sctt-2026.de. Einen Gesamtüberblick gibt es auf der internationalen Website: www.sctt-2026.eu.

