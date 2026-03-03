(Bild: Bevis M. Nickel, Uni Kiel)

Vom 10. bis 12. März öffnet die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel ihre Türen für Studieninteressierte. Über 200 Studiengänge und vielfältige Beratungsangebote warten auf dem Campus.

Im März wird der Campus der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) erneut zum Treffpunkt für alle, die sich mit ihrer Studienwahl beschäftigen. Vom 10. bis 12. März 2026 laden die Studien-Info-Tage dazu ein, die Universität kennenzulernen und sich einen umfassenden Überblick über das vielfältige Studienangebot zu verschaffen. Das Programm ist bereits online verfügbar.

Ob kurz vor dem Abitur, mitten im Entscheidungsprozess oder einfach neugierig auf neue Perspektiven – die Veranstaltung richtet sich an Schüler*innen, Studieninteressierte und Studierende gleichermaßen. Mehr als 200 Studiengänge werden im Rahmen zahlreicher Vorträge vorgestellt. Dabei geht es sowohl um grundständige Studiengänge wie Bachelor, Staatsexamen oder Diplom als auch um weiterführende Masterprogramme.

Vorträge, Beratung und Einblicke in den Campus-Alltag

Neben Fachvorträgen bietet die CAU umfangreiche Beratungsangebote. Im Audimax und im Messezelt stehen Expert*innen für persönliche Gespräche bereit. Die Zentrale Studienberatung informiert über Studienstart, Bewerbung und Finanzierungsmöglichkeiten. Auch Fragen rund um das Lehramtsstudium in Schleswig-Holstein, Auslandsaufenthalte oder den Studienstandort Kiel werden thematisiert. Geführte Campus-Spaziergänge ermöglichen zudem einen Blick hinter die Kulissen einzelner Institute und geben Einblicke in den Studienalltag. Vertreter*innen der Fakultäten, Fachschaften, des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA), des Zentrums für Lehrerbildung sowie weitere Partnerinstitutionen stehen für Gespräche zur Verfügung. Ergänzt wird das Angebot durch Beratungen externer Einrichtungen, etwa zur Studienfinanzierung oder zu beruflichen Perspektiven. Die meisten Vorträge werden online übertragen. Die Studien-Info-Tage sind ohne Anmeldung zugänglich.

www.uni-kiel.de/studien-info-tage