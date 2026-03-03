Doris Grondke, Stadträtin für Stadtentwicklung und Bauen, Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Peter Bender, Leiter des Tiefbauamts beim Spatenstich in der Holstenstraße. (Bild: Landeshauptstadt Kiel/Bodo Quante)

Mit dem Ende der Frostperiode beginnt in Kiel traditionell die Tiefbausaison. Ab 2. März starten mehrere größere Bauprojekte – unter anderem die Neugestaltung der Holstenstraße sowie umfangreiche Arbeiten in Holtenau und in der Schönberger Straße.

Anzeige

Holstenstraße wird grundlegend erneuert

Mit einem symbolischen Spatenstich beginnt am 2. März die Neugestaltung der oberen Holstenstraße zwischen Altem Markt und Holstenfleet. Nachdem die Stadtwerke bereits im vergangenen Jahr Leitungen verlegt haben, startet nun das Tiefbauamt mit Kanal- und Pflasterarbeiten. Trotz Baustelle bleiben alle Geschäfte jederzeit erreichbar.

Langfristig soll die gesamte Holstenstraße vom Alten Markt bis zum Holstenplatz modernisiert werden – mit mehr Aufenthaltsqualität, barrierefreien Wegen und zusätzlichem Platz für Außengastronomie. Während der Kieler Woche sowie zum Weihnachtsgeschäft pausieren die Arbeiten. Die Fertigstellung ist für Herbst 2027 geplant.

Kanalstraße in Holtenau wird fahrradfreundlich umgebaut

Ebenfalls am 2. März beginnt die umfassende Erneuerung der Kanalstraße in Holtenau auf rund 1,3 Kilometern Länge. Neben der Sanierung von Fahrbahn, Gehwegen und Beleuchtung werden Wasserleitungen und Teile des Stromnetzes modernisiert. Die Maßnahme ist Teil des Ausbaus des Ostseeküstenradwegs und wird vom Bund gefördert.

Die Bauarbeiten erfolgen abschnittsweise bis Ende 2028. Währenddessen ist die Kanalstraße für den Autoverkehr gesperrt, Anliegerinnen können jedoch bis an die Baustelle heranfahren. Radverkehr wird umgeleitet, Fußgängerinnen bleiben durchgängig mobil.

Arbeiten in der Schönberger Straße

Auch in der Schönberger Straße wird gebaut: Bis Anfang April wird die Fahrbahndecke erneuert und die Radverkehrsführung optimiert. Ziel ist eine sichere Anbindung an die Veloroute 1. Der Verkehr wird zeitweise einspurig geführt, einzelne Einmündungen sind gesperrt.

Aktuelle Informationen zu allen Baustellen gibt es unter www.kiel.de/baustellen.