Der Aufstieg in die 1. Bundesliga unter Trainer Marcel Rapp würd ewig in Erinnerung bleiben. (Bild: falkemedia Regional/S. Schulten)

Die Entscheidung sei aufgrund der sportlichen Situation gefallen, so der Verein. (Bild: falkemedia Regional/S. Schulten)

Nach viereinhalb erfolgreichen Jahren beendet Holstein Kiel die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Marcel Rapp. Ausschlaggebend ist die sportliche Entwicklung in der laufenden Zweitliga-Saison.

Die KSV Holstein und Cheftrainer Marcel Rapp gehen künftig getrennte Wege. Wie der Verein mitteilte, wurde die Entscheidung nach intensiven internen Gesprächen einvernehmlich getroffen. Auch Co-Trainer Alexander Hahn verlässt den Club.

Rapp hatte im Oktober 2021 die sportliche Verantwortung übernommen – in einer anspruchsvollen Phase nach dem Abgang von Ole Werner. In den folgenden Jahren entwickelte er die Mannschaft kontinuierlich weiter und prägte eine der erfolgreichsten Epochen der Vereinsgeschichte. Der historische Aufstieg in die Bundesliga im Mai 2024 bleibt untrennbar mit seinem Namen verbunden. Insgesamt stand der 46-Jährige in 160 Pflichtspielen an der Seitenlinie der Störche.

Sportliche Entwicklung ausschlaggebend

Als Grund für den Trainerwechsel nennt der Verein die sportliche Entwicklung der vergangenen Wochen sowie die Gesamtsituation in der laufenden Saison der 2. Bundesliga. Trotz hohen Engagements und großer Identifikation mit dem Verein seien die zuletzt erhofften Ergebnisse ausgeblieben. Die Verantwortlichen sehen daher in einem Wechsel auf der Trainerposition einen notwendigen Impuls.

Geschäftsführer Sport Olaf Rebbe betonte, dass die Entscheidung schwergefallen sei. Rapp habe mit seinem Team KSV-Geschichte geschrieben und außergewöhnliche Arbeit geleistet. Dennoch sei man nach umfassender Analyse zu der Überzeugung gelangt, dass eine Veränderung im Sinne der sportlichen Zielsetzung erforderlich sei.

Marcel Rapp selbst erklärte, er blicke mit Dankbarkeit auf seine Zeit in Kiel zurück und wünsche der Mannschaft für die verbleibende Saison viel Erfolg.

Bis eine Nachfolgelösung präsentiert wird, übernimmt das bestehende Trainer- und Funktionsteam um Co-Trainer Dirk Bremser die Verantwortung.