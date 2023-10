Am Freitag, den 13. Oktober, gibt es neue Musik von der Kieler Nachwuchskünstlerin Anja Westphal auf die Ohren. Im COBL-Workspace in der Legienstr. 40 spielt sie das Releasekonzert ihres Debütalbums „Where Do We Go From Here?“. Nicht der einzige Termin, den du in deinen Kalender eintragen solltest.