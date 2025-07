0

Die Holtenauer ist mehr als eine Straße – sie ist ein Lebensgefühl. Urban, nordisch, herzlich. Ein Ort, an dem man spontan Bekannte trifft, auf einen Kaffee bleibt – und am Ende des Tages mehr erlebt hat, als man geplant hatte.

„Ich mag den Mix aus kleinen Boutiquen, alt eingesessenen Läden und leckerem Essen. Es fühlt sich an wie ein kleines Dorf in der Stadt.“

Karin, 63

„Ich bin hier gerne mit meinem Hund unterwegs – auf der Holtenauer sind wir willkommen, das merkt man

einfach.“

Timo, 38

„Wenn ich Besuch bekomme, ist die Holtenauer immer meine erste Empfehlung – sie zeigt, wie schön Kiel wirklich sein kann.“

Nina, 27

„Die Holtenauer ist so herrlich unaufgeregt. Man merkt einfach, dass hier noch echte Menschen hinter den Ladentresen stehen.“

Carsten, 45

Die Holtenauer Straße ist mehr als nur eine Einkaufsmeile – sie ist ein Stück Zuhause mitten in Kiel: charmant, hundefreundlich, lebendig und doch herrlich unaufgeregt. Genau dieses Lebensgefühl greift die Pizzeria POI auf und lädt mitten im Herzen der Holtenauer dazu ein, bei hausgemachter Pizza und entspannten Vibes das echte Kieler Lebensgefühl zu genießen.

Echte Pizza. Echt Kiel.

Pizza ist nicht gleich Pizza – das beweist das POI – mit jedem knusprigen Biss.

Im POI bekommst du die Verace Pizza Napoletana – und zwar so, wie sie sein muss: mit 24 Stunden Teigruhe, der seltenen San-Marzano-Tomate, cremigem Fior di Latte und dem genau 485 Grad heißem Spezialofen. Das Ergebnis? Außen knusprig, innen weich, herrlich aromatisch: ein Kurzurlaub in Italien, serviert auf dem Teller. POI – Napoletana bringt die echte neapolitanische Pizzakunst nach Kiel und hält sich dabei streng an das Reinheitsgebot der AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana). Auch Pasta, frische Salate, Antipasti und Dolci warten darauf, von dir entdeckt zu werden – immer mit besten Zutaten und viel Liebe gemacht.

Buon appetito, Kiel!

Genießen kannst du das Ganze im stilvollen Restaurant an der Holtenauer Straße, zum Mitnehmen im Lieferservice direkt gegenüber oder auch im gemütlichen POI in der Ahlmannstraße. Ob für den Abend zu zweit, die Familienrunde oder einfach, weil du dir etwas Gutes gönnen willst: POI ist immer eine hervorragende Idee.

POI Pizza Originale Italiana,

Holtenauer Straße 152a, Kiel, Tel.: 0431 / 239 55 69,

E-Mail: pizza.originale.italiana.kiel@gmail.com,

Zur Website von POI!