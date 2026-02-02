Korrekturhinweis: Der Aktionspreis für das Sofa-Modell ‚Havanna‘ beträgt 1.798 € – die in der Printausgabe angegebene Zahl ist leider falsch. (Bild: HMC Möbel Company)

In der aktuellen Printausgabe von KIELerleben ist bei HMC Möbel Company ein falscher Preis für das Modell „Havanna“ abgedruckt. Wir klären auf, was wirklich gilt.

Manchmal läuft auch bei uns nicht alles perfekt – wir sind eben Menschen und keine KI. In der letzten Ausgabe von KIELerleben ist ein Fehler bei der Anzeige des Sofas „Havanna“ von HMC Möbel Company passiert. Statt des korrekten Aktionspreises von 1.798 € wurde fälschlicherweise 2.798 € angegeben.

Das ist ärgerlich – vor allem, weil aus dem vermeintlichen Schnäppchen so leider keines geworden wäre. HMC Möbel Company und wir möchten daher klarstellen: Der gültige Preis für die Eckgruppe in Stoff (ohne Funktion und Dekokissen) bleibt 1.798 €.

Das „Havanna“-Modell überzeugt weiterhin mit grenzenlosen Kombinationsmöglichkeiten, wählbaren Sitztiefen, pflegeleichten Stoffen mit Fleckschutz sowie zwei Polsterungen und Armlehnenformen. Dein Lieblingsplatz ist also nach wie vor zum richtigen Preis zu haben.

Wir entschuldigen uns für die Verwirrung und danken für euer Verständnis – Fehler passieren eben auch bei uns, auch wenn es diesmal leider kein Schnäppchen war. Wer neugierig ist, kann das Sofa direkt bei HMC Möbel Company in Schwentinental ansehen und Probe sitzen.

