Dr. Maren Grütters von me time packt die Probleme im Unterbewusstsein. (Bild: Merlin Images)

Essen wir aus Hunger – oder aus ganz anderen Gründen? In Kiel-Suchsdorf verfolgen zwei Expertinnen einen neuen Ansatz, der Ernährung und Unterbewusstsein miteinander verbindet. Warum dabei nicht der Teller, sondern der Kopf der entscheidende Faktor ist, erfahrt ihr im Artikel.

Kennst du das? Der Abend ist ruhig, die Gedanken kreisen – und plötzlich ist die Chipstüte leer. Oder du planst deinen Tag schon morgens so, dass das Mittagessen nicht „zu sehr reinhaut“. Für viele Menschen ist Essen längst keine bewusste Entscheidung mehr, sondern eine emotionale Reaktion.

Das Team der Esspraxis in Kiel-Suchsdorf kennt dieses Phänomen nur zu gut. „Wenn Hunger nicht das Problem ist, kann Essen nicht die Lösung sein“, bringt es Ernährungsmedizinerin Dr. Silja Schäfer auf den Punkt. Trotz Wissen über gesunde Ernährung verfallen viele Menschen in alte Muster – zwischen Kontrolle, Disziplin und Frust. Ein Teufelskreis beginnt.

Hypnose & Ernährung: ein ganzheitlicher Ansatz

Wünsche wie „Einfach nicht mehr so viel über Essen nachdenken“, „spüren, wann ich satt bin“ und „mich selbst annehmen und lieben, wie ich bin“ hört das Team von me time rund um Dr. Maren Grütters, Neurobiologin und Hypnose Coach, immer wieder von ihren Klient*innen.

Aus diesem Grund haben sich die zwei promovierten Expertinnen mit viel Praxiserfahrung und Know-how in den Themen Mindset und Ernährung zusammengetan: Das me time Franchise-Konzept ist Ende 2025 in die Esspraxis eingezogen.

Silja Schäfer und ihre ausgebildeten Hypnose Coaches begleiten Patient*innen rund um das Thema Essen und Ernährung nun auch auf der Ebene des Unterbewusstseins, um Themen dort zu lösen, wo sie entstehen: an der Wurzel.

