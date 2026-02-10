Ein Blick in den Flur der Goethe-Gemeinschaftsschule: Am Infoabend können Familien die Schule ganz persönlich kennenlernen. (Bild: Goetheschule)

Die Goethe-Gemeinschaftsschule lädt interessierte Familien am Dienstag, den 17. Februar, um 18 Uhr in ihre Mensa ein, um sich einen Einblick in die Schule zu verschaffen.

Für kommende Fünftklässler steht die Entscheidung an, auf welche Schule es nach dem Sommer gehen soll.

Vorweg einmal mit den Lehrkräften oder der Schulleitung sprechen? Die Schülersprecherinnen und Schülersprecher kennenlernen und eine Frage stellen, die ein Flyer nicht beantworten kann?

Kein Problem.

Die Lernenden erkunden mit den Lehrkräften die Schule und Eltern erfahren parallel u. a., warum die Schulgemeinschaft daran glaubt, dass die „Bindung“ an die Schule zu mehr „Bildung“ führt. Die GGS freut sich auf einen tollen Austausch und viele neue Gesichter! Weitere Informationen finden sich unter www.ggs-kiel.de

Kontakt per E-Mail: info@ggs-kiel.org