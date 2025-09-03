Die Mitarbeitenden nehmen sich viel Zeit, dich persönlich zu beraten. (Bild: Valyours)

(Bild: Valyours)

Lars Neben (l.) und Lars Hundhausen sind seit Juli Geschäftsführer bei valyours. (Bild: Valyours)

Du bist auf der Suche nach einer Immobilie oder bist selbst Eigentümer*in und möchtest ein Objekt anbieten? Dann bist du bei valyours richtig! Das macht das Maklerunternehmen so besonders.

Seit dem 1. Juli bringt die Marke valyours frischen Wind in den norddeutschen Immobilienmarkt. Hinter dem neuen Auftritt stehen die Branchenkenner Lars Neben und Lars Hundhausen – mit langjähriger Erfahrung und einer Expertise, die ihren Erfolg prägt. Der Anspruch: dich mit Klarheit, Tempo und Verlässlichkeit durch Verkauf oder Vermietung zu begleiten.

Erfahrung trifft Innovation

Neben und Hundhausen stehen für eine neue Generation Makler: innovativ, ehrlich, verlässlich. Digitale Strategien, automatisierte Prozesse und datenbasierte Analysen liefern zusätzliche Marktkenntnisse und machen Entscheidungen nachvollziehbar. Gleichzeitig steht der persönliche Kontakt nach wie vor im Mittelpunkt. Alle Makler*innen haben sehr gute regionale und überregionale Marktkenntnisse und eine exzellente Vernetzung. Das Team nimmt sich Zeit, arbeitet transparent, serviceorientiert und mit hohem Qualitätsanspruch – ein Plus, von dem sowohl Eigentümer*innen als auch Interessent*innen profitieren.

Stark in der Region – und im Wachstum

Gestartet ist valyours an den Standorten Kiel und Büdelsdorf. Am 1. September 2025 folgt Eckernförde – ein weiterer Schritt in einem dynamischen Wachstumskurs. Mit der regionalen Verwurzelung geht eine große Reichweite einher: Von der Wertermittlung über die optimale Präsentation bis zur Verhandlung werden Immobilien professionell und zielgruppengenau vermarktet – egal ob Verkauf oder Vermietung.

Mehr Sichtbarkeit für deine Immobilie

Besonders interessant für Eigentümer*innen: Viele registrierte Kund*innen suchen bereits genau nach Objekten wie deinem – ein Netzwerk, das Matches beschleunigt. Wer den Einstieg prüfen will, nutzt die kostenlose Immobilienbewertung von valyours als ersten, unverbindlichen Kompass für die nächsten Schritte. Valyours zeigt, wie moderne Maklerarbeit heute funktioniert: datenstark, menschlich, regional verankert. Oder kurz: valyours – weil deine Immobilie mehr wert ist.

Mehr Infos unter: www.valyours.de