Zarte Jakobsmuscheln, ein cremiges Risotto mit feiner Zitronennote und knusprigem Pistazien-Topping: Dieses Gericht bringt mediterrane Leichtigkeit auf den Teller – perfekt für lange Winterabende.

Wenn draußen der Wind pfeift und die Tage kurz sind, sehnt sich vieles in uns nach Wärme – und die darf ruhig auch aus der Küche kommen. Wer den Winter mit einem Hauch Italien verfeinern möchte, dem sei dieses Rezept ans Herz gelegt: Ein Zitronenrisotto mit Jakobsmuscheln, verfeinert mit einem nussigen Pistazien-Crunch. Die Kombination aus cremiger Textur, frischer Säure und zartem Meeresgeschmack ist ein kulinarisches Highlight für besondere Abende.

Das brauchst du für das perfekte Winter-Risotto

Für das Topping:

Pistazien werden mit Zucker karamellisiert und mit Meersalz verfeinert – die perfekte knusprige Ergänzung zum cremigen Risotto.

Für das Risotto:

Fein gehackte Schalotten und Knoblauch werden in Butter angeschwitzt, dann kommt Risottoreis hinzu, abgelöscht mit einem Schuss Weißwein. Nach und nach wird heiße Gemüsebrühe eingerührt. Frischer Zitronenabrieb und -saft geben dem Gericht eine elegante Frische, während Butter und Parmesan für die perfekte Cremigkeit sorgen.

Für die Jakobsmuscheln:

Kurz scharf in Butterschmalz angebraten, behalten die Muscheln ihren zarten Biss und setzen dem Gericht die Krone auf.

So wird angerichtet

Das Risotto auf dem Teller verteilen, je zwei Jakobsmuscheln darauf platzieren, mit Pistazien-Crunch, gehackter Petersilie und rosa Pfeffer garnieren – fertig ist das winterliche Wohlfühlgericht mit Stil.

Serviertipp:

Ein Glas des im Risotto verwendeten Weißweins – zum Beispiel ein Grillo aus Sizilien – rundet den Abend perfekt ab.