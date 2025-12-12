So soll das neue Holstein-Stadion aussehen. Eingefleischte Fans erkennen die grundlegendste Veränderung sofort. (Bild: Arge HPP / Ax5)

Das Holstein-Stadion wird neu gebaut – und das mit einer überraschenden Änderung: Die Haupttribüne wird künftig an einem anderen Platz stehen. Was genau geplant ist, wann der Umbau startet und was Fans erwartet, lest ihr hier.

Der Beschluss steht: Das Holstein-Stadion wird ab Sommer 2026 umfassend neu gebaut – und damit zu einer der modernsten Fußballspielstätten Norddeutschlands. Was viele überrascht: Die zukünftige Haupttribüne wird nicht mehr an ihrem bisherigen Standort entlang der Westseite des Stadions stehen. Stattdessen wird das Spielfeld um 90 Grad gedreht, sodass die neue Haupttribüne künftig von der Projensdorfer Straße aus zugänglich sein wird.

Mehr Komfort und Barrierefreiheit für alle Fans

Die neue Ausrichtung schafft zahlreiche Vorteile: Durch das leicht angehobene Gelände verbessert sich die Barrierefreiheit, Sichtachsen werden optimiert, und die Gesamtfläche lässt sich effizienter nutzen. So entstehen 22.087 Plätze, darunter 64 Rollstuhlplätze und 60 Plätze für sehbehinderte Fans – ein starkes Zeichen für Inklusion im Profisport.

Design mit maritimem Bezug und nachhaltiger Technik

Gestaltet wird die Arena vom renommierten Büro HPP Architekten, realisiert von der Zech Sports GmbH. Die neue Dachkonstruktion erinnert an den Kieler Schiffsbau, Photovoltaikflächen sind fest eingeplant. Auch wirtschaftlich setzt der Neubau neue Maßstäbe: Ein erweiterter Businessbereich mit Logen und Hospitality-Flächen stärkt die Vermarktung und soll neue Partner*innen anziehen.

Neue Chancen für Verein, Stadt und Region

Doch nicht nur KSV Holstein profitiert: Das Stadion wird multifunktional nutzbar sein – auch für Events jenseits des Spielbetriebs. Stadt und Land erwarten positive Impulse für Gastronomie, Hotellerie und Image.

Baustart für Sommer 2026 geplant

Der Finanzierungsrahmen liegt bei 75 Millionen Euro netto und wird gemeinschaftlich von Stadt, Land, Verein und privaten Unterstützern getragen. Der Baubeginn ist nach der Saison 2025/26 geplant. Bis dahin wird noch detailliert geplant – mit dem Ziel, in Kiel nicht nur ein Stadion zu bauen, sondern einen neuen Ort für Gemeinschaft, Sportkultur und Zukunft.

Weitere Infos & Visualisierungen: www.kiel.de/holsteinstadion