Die digitale Welt bietet viele Chancen: in der Bildung, im Beruf, im Alltag. Doch Wissen, Fähigkeiten und die technischen Möglichkeiten sind sehr unterschiedlich ausgeprägt.

Digitale Teilhabe bedeutet, dass wirklich jede*r die Möglichkeit hat, Technik zu nutzen und mitzugestalten – unabhängig von Alter, Herkunft, Geldbeutel oder Vorkenntnissen.

Damit das gelingt, braucht es drei Dinge:

• verständliche Lernangebote

• einen einfachen Zugang zu Geräten



und Internet

• und vor allem Unterstützung im Umgang mit digitalen Anwendungen

Ein Ort zum Ausprobieren: Die digitalen Knotenpunkte

Digitale Knotenpunkte sind Orte, an denen Menschen Unterstützung rund um digitale Themen bekommen – zum Beispiel beim Umgang mit Tablets, beim Kennenlernen von 3D-Druckern oder VR-Brillen.

Sie helfen dabei, dass alle Menschen Zugang zur digitalen Welt bekommen, unabhängig von Alter, Herkunft oder Vorkenntnissen: So wird Digitale Teilhabe für alle sichergestellt. Seit Oktober gehören die 19 „Anlaufstellen Nachbarschaft“ („anna“) in allen Kieler Ortsteilen zu diesem Netzwerk.

Zusammen mit 37 weiteren Knotenpunkten in ganz Schleswig-Holstein bilden sie ein wachsendes Netzwerk, das von der Staatskanzlei Schleswig-Holstein gefördert wird.

In den Knotenpunkten helfen engagierte Menschen, viele davon ehrenamtlich. Man muss nichts mitbringen – Neugier und Lust am Ausprobieren reichen.

Mit dem Smartphone Schritt für Schritt

Auch Senior*innen profitieren vom digitalen Wandel, etwa um mit der Familie zu chatten oder online einzukaufen. Doch viele brauchen Unterstützung beim Einstieg. Das Projekt „Digitale Teilhabe in Seniorenheimen“ bringt deshalb Smartphone-Sprechstunden direkt in Pflegeeinrichtungen. Organisiert von der Förde-vhs und der Stiftung Kieler Stadtkloster, mit Unterstützung von SmarterLeben, zeigen Fachleute im eigenen Tempo, wie’s geht. SmarterLeben ist ein Modellprojekt der KielRegion GmbH, das sich mit innovativen Lösungen für das Leben im ländlichen Raum beschäftigt. Es geht darum, wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit und bürgernahe Angebote dazu beitragen können, das Leben im ländlichen Raum einfacher, vernetzter und attraktiver zu machen.

Gemeinsam für mehr Gerechtigkeit

Digitale Teilhabe ist mehr als Technik, sie ist Teil einer gerechten Gesellschaft. Die verschiedenen Partner*innen aus Bildung, Wirtschaft und Verwaltung arbeiten zusammen, damit wirklich niemand außen vor bleibt.

Save the Date: 5. Mai 2026

Aktionstag Digitale Teilhabe im Rahmen der Digitalen Woche Kiel

Ort: IHK Schleswig-Holstein, Bergstraße 2, Kiel

Infos:

www.anna-in-kiel.de,

www.kielregion.de/smarterleben/kompetenzaufbau

Kontakt:

leitstelle-aelterwerden@kiel.de