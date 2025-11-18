Genuss & Küche: Teebeutel-Mix, Gewürze, Mini-Olivenöl, Keks-Ausstechformen, Kakaopulver, Nussmix, Trockenfrüchte, Mini-Marmeladen-gläsc hen
Pflege & Wohlfühlen: Lippenbalsam, kleine Handcreme-Tube, Badezusatz (z. B. Erkältungsbad), Gesichtsmaske, feste Duschseife
Alltag & Praktisches: Taschenwärmer,
Einkaufschip, Mini-Nähset, Handdesinfektionsmittel, faltbare Einkaufstasche, Streichhölzer
Büro & Schreiben: Schöner Stift,
Notizzettel, Haftmarker, Washi-Tape, bunte Büroklammern, Radiergummi
Gesundheit & Bewegung: Pflasterset, Magnesium-Brausetabletten, Mini-Massageball, Taschentücher mit hübschem Design, Hustenbonbons
Pflanzen & Natur: Saatgut (Kräuter,
Kresse oder Bienenmischung), Pflanzetiketten, Samenbomben
Süßes & Co.: Mini-Schokoladen, Energy-Bites, Schokoriegel, Kaugummi oder Pfefferminz, Lebkuchen, selbstgebackene Plätzchen
Für Fellnasen (falls vorhanden):
Leckerli-Tütchen, Kotbeutelrolle,
Pfotenbalsam
Spiel & Spaß: Kreuzworträtsel-
Heftchen, Sudoku-Block, Rubbellose