(Bild: Adobe Stock)

Du möchtest jemanden überraschen, aber dir fehlt die Zeit für ein großes Bastelprojekt? Diese drei Adventskalender sind schnell gemacht, sehen hochwertig aus und lassen sich teilweise sogar wiederverwenden.

Lieblingsmomente hinter jedem Türchen

Mit 24 Lieblingsfotos in Umschlägen wird der Advent ganz persönlich. Befestige die Umschläge mit Clips an einer Schnur – das ist günstig, schnell umgesetzt und dennoch liebevoll kuratiert. Wer es besonders hochwertig mag, gestaltet den Kalender alternativ über Online-Anbieter wie beispielsweise CEWE oder Rosemood und erhält ein professionelles Finish.

Vorfreude zum Anhängen

Hänge 24 Stoffbeutel an einen Zweig, eine Leiter oder einen Kleiderbügel und schaffe so einen flexiblen Kalender, der sich leicht befüllen und Jahr für Jahr wiederverwenden lässt. Eine batteriebetriebene Lichterkette setzt stimmungsvolle Akzente und macht das Arrangement zum dekorativen Hingucker.

Kistenweise Adventsglück

Arrangiere kleine Holz- oder Pappschachteln in einer größeren Kiste und dekoriere das Ensemble mit Tannenzweigen. Das Ergebnis wirkt stabil, stilvoll und langlebig – ideal für gemischte Inhalte und für alle, die eine aufgeräumte, dennoch festliche Optik schätzen.

Adventskalender befüllen – klein, fein, sinnvoll

Der Kalender ist fertig, die Inhalte fehlen noch. Um unnötigem Kopfzerbrechen vorzubeugen, präsentieren wir dir preiswerte, nützliche und schöne Inspirationen für jeden Geschmack, die wirklich Freude machen – und nicht in der nächsten Schublade verschwinden!