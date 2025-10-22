0

Im Herbst erstrahlen die Urlaubsorte entlang der Ostseeküste Schleswig-Holsteins in vollem Glanz und läuten die winterschöne Zeit ein! Sei beim „Lichtermeer 2025“ dabei und lass dich verzaubern von den zahlreichen bunten Lichtern, Illuminationen, Feuershows und Fackelwanderungen.

Zieht es dich eher in die Ferne? Dann findest du hier weitere Lichtermeere: www.ostsee-schleswig-holstein.de/lichtermeer

25. Oktober: Lichtermeer in Heikendorf

Von 18 bis 21 Uhr wird Heikendorf zum Leuchten gebracht. Das Ostsee-Lichtermeer lockt am Vorabend der Zeitumstellung an den romantisch beleuchteten Strand in Möltenort. Für die schöne Atmosphäre sorgen Lichtinstallationen, Kerzen, Licht-Acts und Live-Musik. Erwachsene und Kinder sind eingeladen, Laternen und Windlichter mit an den Strand zu bringen. Für eine leckere gastronomische Versorgung mit Punsch und Snacks ist gesorgt.

31 Oktober.–2. November: Illuminierter Kurpark, Laboe

An dem Wochenende erstrahlt der Laboer Kurpark von 16 bis 21.30 Uhr. Neben den illuminierten Bäumen warten auch außergewöhnliche Lichtobjekte und zauberhafte Lichtwesen auf dich.

31. Oktober: Lichtermeer in Eckernförde

Ab 17.30 Uhr findet der traditionelle Laternenumzug in Eckernförde statt. Anschließend wird mit Musik und weiteren Attraktionen das Lichtermeer gefeiert.