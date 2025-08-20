(Bild: Goetz Wrage, Marcus Brodt, StrandGut)

Das Schleswig-Holstein Gourmet Festival geht ab September in die 39. Runde – und das mit ordentlich Dampf unterm Deckel.

Von Büsum bis Lübeck wird an 15 Orten auf Sterneniveau gekocht, genascht und gefeiert. Zwei 3-Sterne-Köche, viele neue Gesichter und gleich drei Sonderformate – darunter ein süßer Dessert-Lunch zum Finale – versprechen kulinarische Highlights zwischen Nordsee, Ostsee und Ratzeburger See. Mit dabei sind unter anderem: Deutschlands Koch-Olympier Marco Müller, „Saucen-Papst“ Jens Rittmeyer und das TV-erprobte Duo Baum und Gouveia aus „The Taste“. Auch der Gemeinschaftstisch für Alleinreisende bleibt – denn gute Gespräche gehören eben auch zum guten Essen. Wer also mal wieder Lust auf ein Menü mit Wow-Effekt hat, sollte sich eines der 33 Events sichern. Ob No-Waste-Konzept, Bio pur oder Pure-Nature-Küche – hier geht was.

Infos und Buchung: www.gourmetfestival.de

Seit 2024 führt Marco Müller (links)vom Restaurant RUTZ (Berlin) mit Höchstnoten in allen erfolgreichen Restaurant-Guides den deutschen Kocholymp an und verwöhnt am 19. Oktober mit seiner visionären Handschrift die Gäste in der Orangerie an der Ostsee

Am 10. und 11. Oktober wird „Saucen-Papst“ Jens Rittmeyer (rechts) mit Patron Bernd Ratjen im Restaurant Zur Erholung (Uetersen) für ein aromaintensives Menü vorwiegend aus Bio-Produkten sorgen.