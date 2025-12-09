

Am 27. Februar 2026 ist es wieder so weit: Das Internationale Kieler Blues Festival lädt zur bereits 27. Ausgabe ins Kieler Schloss – und das wie immer am traditionellen Termin, dem letzten Freitag im Februar.

Seit über 25 Jahren begeistert das Festival Blues-Fans aus der ganzen Region mit einem Mix aus Respekt vor der Musikgeschichte und neuen, überraschenden Akzenten. Das Line-up für 2026? Ausgewogen, hochkarätig – und ohne klaren Headliner. Denn bei diesem Festival stehen alle Acts auf Augenhöhe und liefern erstklassige Live-Musik.

Chris Kramer & Beatbox’n Blues

Ein Trio der besonderen Art: halb akustisch, halb elektrisch – mit einer Prise Beatbox! Kevin O Neal, zweifacher deutscher Meister im Beatboxen, bringt das Rhythmusgefühl per Mund auf die Bühne. Mit dabei: Gitarrist Sean Athens, der bereits mit 14 erste Erfolge feierte und in Hamburgs Barclay Arena performte.

Jimi Barbiani Band

Frischer Blues-Rock aus Italien: Die Band rund um Gitarrist Jimi Barbiani war zuletzt Headliner beim Guitar Heroes Festival in Joldelund. Ihr Sound verbindet klassischen Blues mit moderner Rock-Energie – roh, ehrlich und mitreißend. Ein echtes Highlight für Fans des europäischen Blues.

The Blues Overdrive

Aus Dänemark reist diese preisgekrönte Band an – zweifache Gewinner der European Blues Awards und bekannt für ihren einzigartigen Mix aus Blues und Roots. Gitarristen Martin Olsen und Andreas Andersen formen daraus einen hypnotischen Soundteppich, der internationale Anerkennung genießt.

Jetzt Tickets sichern:

Der Vorverkauf läuft bereits. Karten gibt’s über alle bekannten Portale wie CTS/Eventim, Ticketmaster und Ticketonline. Wer schnell ist, spart: Bis zum 6. Dezember 2025 gilt ein attraktiver Frühbucherpreis – 5 € günstiger als regulär!