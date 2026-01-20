Frieda Menova: Die digitale Therapie-App setzt auf kognitive Verhaltenstherapie und hilft Frauen, Wechseljahresbeschwerden wie Hitzewallungen und Nachtschweiß zu lindern. (Bild: Adobe Stock)

Frauen in den Wechseljahren haben eine neue, wissenschaftlich geprüfte Option gegen Hitzewallungen und Nachtschweiß: die Therapie-App Frieda Menova.

Anzeige

Eine kürzlich abgeschlossene Studie mit 100 Teilnehmerinnen belegt, dass die App die Beschwerden deutlich stärker lindert als die übliche medizinische Versorgung.

Das Ergebnis im Überblick

Nach zwölf Wochen fühlten sich 70 Prozent der App-Nutzerinnen spürbar besser – bei der Kontrollgruppe waren es nur 30 Prozent. Die App-Nutzerinnen gaben an, dass die Belastung durch Hitzewallungen und Nachtschweiß deutlich zurückgegangen war. Auch Schlafprobleme und die allgemeinen Wechseljahresbeschwerden verbesserten sich.

Wie funktioniert die App?

Frieda Menova ist ein zwölfwöchiges Programm, das auf kognitiver Verhaltenstherapie basiert. Die App bietet praktische Übungen, Entspannungstechniken, Schlaf-Tipps und Wissen über die Wechseljahre. Frauen können die Inhalte flexibel auf dem Smartphone nutzen – etwa sieben Minuten täglich.

Sicherheit und Nebenwirkungen

Die App wurde sehr gut vertragen. Es traten keine schweren Nebenwirkungen auf.

Was bedeutet das für Frauen?

„Viele Frauen leiden unter Wechseljahresbeschwerden und suchen nach einer evidenzbasierten, nichtmedikamentösen Behandlung. Diese Studie zeigt, dass eine digitale Therapie wirksam helfen kann – ohne Nebenwirkungen und jederzeit von zu Hause nutzbar“, sagt Dr. Kai Schulze-Wundling von Frieda Health.

Die Studie wurde gemeinsam mit Forschungsleiterin Dr. Susanne Theis (Universität Mainz und Deutsche Menopausengesellschaft) durchgeführt. Die detaillierten Ergebnisse werden in einer internationalen Fachzeitschrift veröffentlicht. Die App ist CE-zertifiziert und erfüllt die Voraussetzungen für die Aufnahme in das DiGA-Register.

Über Frieda Health

Frieda Health ist ein Berliner Femtech-Startup, das sich der evidenzbasierten Versorgung von Frauen in den Wechseljahren verschrieben hat. Die CE-gekennzeichnete Digital-Health-App Frieda Menova bietet ein 12-wöchiges KVT-basiertes Therapieprogramm zur Linderung klimakterischer Beschwerden. Die Anwendung wurde in enger Zusammenarbeit mit Expertinnen aus Gynäkologie, Psychologie und Technologie entwickelt und steht für iOS und Android zur Verfügung. Frieda Health verfolgt einen rigorosen evidenzbasierten Ansatz und plant die Ausweitung auf weitere Frauengesundheitsthemen im Kontext von Female Longevity.

Weitere Informationen unter https://www.frieda.health/