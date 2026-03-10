(Bild: Adobe Stock)

Film, Musik und persönliche Geschichten: Beim Pink Power Premiumevent am 15. März 2026 im Metro Kino Kiel steht ein besonderer Kinonachmittag ganz im Zeichen von Lebensmut und Zusammenhalt.

Anzeige

Ein Kinonachmittag voller Mut und Lebensfreude

Ein besonderer Nachmittag erwartet Besucherinnen und Besucher am 15. März 2026 im Metro Kino Kiel. Beim Pink Power Premiumevent verbinden sich Film, Lesung und Livemusik zu einer außergewöhnlichen Benefizveranstaltung, die Mut machen und gleichzeitig auf die Situation brustkrebserkrankter Frauen aufmerksam machen möchte.

Im Mittelpunkt stehen zwei bewegende Dokumentationen: die NDR-Nordreportage „Der Weg ins zweite Leben – Kieler BrustkrebsSprotten“ sowie „Pink Power – Alle im selben Boot“. Beide Filme begleiten Frauen aus Kiel und Friesland, die nach einer Brustkrebsdiagnose neue Perspektiven entwickeln. Sie zeigen eindrucksvoll, wie wichtig Gemeinschaft, gegenseitige Unterstützung und ein offener Umgang mit der Krankheit sind. Gleichzeitig erzählen sie von Lebensmut, Stärke und dem Willen, trotz der Diagnose aktiv am Leben teilzunehmen.

Film, Lesung und Livemusik

Das rund 165 Minuten lange Programm bietet weit mehr als ein klassisches Kinoerlebnis. Ergänzt werden die Filmvorführungen durch eine Lesung aus dem „Mutmacherinnenbuch“, in dem persönliche Geschichten der Kieler BrustkrebsSprotten gesammelt sind. Diese authentischen Einblicke zeigen, wie Frauen ihre Erfahrungen teilen und anderen Betroffenen Hoffnung geben.

Auch musikalisch wird der Nachmittag emotional: Der SprottenChor unter der Leitung von Alice Fiur sorgt mit einem Liveauftritt für besondere Momente.

Darüber hinaus werden im Foyer des Metro Kinos Werke der Künstlerinnen Aika Kämpfer und Nicole von Soosten präsentiert. Die ausdrucksstarken Bilder können vor Ort erworben werden. Ein Teil des Erlöses kommt ebenso wie ein Anteil aus dem Ticketverkauf den Kieler BrustkrebsSprotten zugute und unterstützt Betroffene in der Region.

Das Pink Power Premiumevent versteht sich damit als Plattform für Begegnung, Information und Austausch – und als starkes Zeichen dafür, dass Solidarität und Lebensmut Menschen verbinden können.

Tickets sind online erhältlich unter:

www.metrokino-kiel.de/programmuebersicht