Am 8. März lädt das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum zu einem besonderen Rundgang durch die Altstadt ein. Unter dem Motto „Weibsbilder, Frauenzimmer, Demoiselles und Fräulein“ steht das Leben von Frauen in Kiel im Mittelpunkt – von bekannten Persönlichkeiten bis hin zu vergessenen Biografien.

Frauenleben im Wandel der Jahrhunderte

Der Internationale Frauentag wird seit 1911 begangen und rückt weltweit Themen wie Gleichberechtigung und Frauenrechte in den Fokus. In Kiel greift das Stadt- und Schifffahrtsmuseum diesen Gedanken auf und lädt am Sonntag, 8. März, um 16.30 Uhr zu einem historischen Stadtrundgang ein.

Kunsthistorikerin Dr. Birte Gaethke führt durch die Kieler Altstadt und zeichnet dabei ein facettenreiches Bild vom Leben der Frauen in unterschiedlichen Epochen. Unter dem Titel „Weibsbilder, Frauenzimmer, Demoiselles und Fräulein“ werden nicht nur gesellschaftliche Rollenbilder beleuchtet, sondern auch konkrete Lebensgeschichten erzählt.

Von Johanna Mestorf bis Lotti Huber

Im Mittelpunkt stehen bekannte und weniger bekannte Kielerinnen: etwa die Archäologin und Museumsdirektorin Johanna Mestorf, die Mäzenin Lotte Hegewisch oder die Schauspielerin Lotti Huber. Gleichzeitig wird auch an Frauen erinnert, deren Namen heute kaum noch geläufig sind – wie das Dienstmädchen Berta Noeffke. Der Rundgang zeigt, wie unterschiedlich die Lebensrealitäten waren und welchen Beitrag Frauen zur Stadtgeschichte geleistet haben.

Treffpunkt ist das Stadtmuseum Warleberger Hof in der Dänischen Straße 19. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Platzzahl jedoch begrenzt. Eine telefonische Anmeldung unter (0431) 901-3425 ist erforderlich.

Weitere Termine für diesen thematischen Stadtrundgang sind der 29. Mai und der 4. September.