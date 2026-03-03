(Bild: Michael Ermel)

In einer Zeit, die von politischer Unsicherheit geprägt ist, rückt die Passionsgeschichte als modernes Musical in ein neues, zeitgemäßes Licht.

Anzeige

Das Kirchenschiff der Kieler Petruskirche wird zur Bühne für eine Erzählung, die trotz ihres Alters nichts an ihrer Aktualität eingebüßt hat. Es ist ein ambitioniertes Projekt, das die Initiatoren Chris Merkel und Dr. Stephan Reinke gemeinsam mit der Apostelgemeinde realisieren. Schließlich bricht diese Inszenierung mit klassischen Sehgewohnheiten: 17 deutschsprachige Pop- und Rocksongs bilden das emotionale Gerüst der Aufführung. Wenn die zwölf Jünger beim Einzug in die Stadt beispielsweise „Zusammen“ von den Fantastischen Vier (feat. Clueso) anstimmen, wird deutlich, dass hier die menschlichen Aspekte von Freundschaft, Liebe und Verrat im Fokus stehen.

Besonders bemerkenswert dabei ist die Besetzung. Auf der Bühne arbeiten Studierende der Musikhochschule, professionelle Kirchenmusiker und engagierte Laien Hand in Hand. Mit einem Projektchor, einer Band und einem Streichensemble entsteht eine Dynamik, die Brücken zwischen verschiedenen Kirchengemeinden und Institutionen in Schleswig-Holstein schlägt.

Nachdem das Projekt bereits 2024 an drei Standorten erfolgreich aufgeführt wurde, kehrt es nun in vergrößertem Rahmen zurück. In Kiel am 22. März 2026. Weitere Aufführungen in Schleswig-Holstein finden bereits am 21. März in Neumünster und am 28. März in Itzehoe sowie am 29. März in Lübeck statt. Wer den Konzertbesuch mit einem Ausflug nach Mecklenburg-Vorpommern verbinden möchte, findet „Die Passion“ am 21. März in Altentreptow und am 22. März in Neubrandenburg.

Einlass in die Kieler Petruskirche am 22. März ist ab 17:00 Uhr, der Konzertbeginn ist für 18:00 Uhr angesetzt. Weitere Informationen und Tickets gibt’s auf die-passion-2026.de.