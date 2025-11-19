(Bild: Gärtnerei Schnack)

0

Erlebe den floralen Adventszauber in der Gärtnerei Schnack. Auch in diesem Jahr findet wieder die große Adventsausstellung der Gärtnerei Schnack in Nortorf statt.

Anzeige

Neben hunderten fertigen Kränzen, Gestecken und winterlich gepflanzten Arrangements finden die Besucher*innen auch die kleinen, feinen Details, die die eigenen Adventskreationen zu etwas ganz Besonderem werden lassen. Wer sich seinen Adventskranz selbst zusammenstellen will, findet in der Gärtnerei eine toll arrangierte, große Auswahl an Schnittgrün wie zum Beispiel Eukalyptus, Arizona-Zypresse, verschiedenen Tannen, Moose und Zapfen, dazu passende Kerzen und Adventsschmuck. Besondere Nadelgehölze wie Kiefernstämme, Zedern, Zypressen oder die klassische Zuckerhutfichte sind ebenso im Angebot wie eine Großauswahl an verschiedenen Christrosen und natürlich Weihnachtssterne in allen Größen. Die Öffnungszeiten sind an den Samstagen (15. und 22. November) von 8.30 bis 16 Uhr, und an den Sonntagen (16. und 23. November) von 11 bis 16 Uhr. Höhepunkt des zweiten Ausstellungswochenendes ist am Freitag, dem 21.

November, der Lichterabend von 17 bis 21 Uhr. Hunderte Lichter tauchen die Ausstellungsflächen in sanften Glanz. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Übrigens: Wer an den Wochenenden keine Zeit hat, findet ab dem 14. November die ganze Ausstellungsvielfalt natürlich auch wochentags. Erlebe den floralen Adventszauber in der Gärtnerei Schnack, Itzehoer Str. 23, Nortorf.

Ab 14. NovemberGärtnerei Schnack, Itzehoer Str. 23, Nortorf