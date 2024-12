0

Noch bis zum 23. Dezember laden Kiels schöne Märkte zum Stöbern, Schlemmen und Staunen ein. Und was zu gewinnen gibt es auch! Lies in diesem Artikel, wie du zum Hingucker auf den Märkten wirst und einiges sogar kostenlos genießen kannst!

Alle Jahre wieder weihnachtet es in Kiel.Sailing.City. Vier Märkte in der Kieler Innenstadt, ein Markt in der Holtenauer Straße sowie das Stadtwerke Eisfestival am neuen Standort Germaniahafen laden allesamt mit ihrem eigenen Charme zum Flanieren ein. Darüber hinaus zieht mit dem Riesenrad „La Noria“ 2024 eine neue Attraktion auf den Bahnhofsvorplatz des Hauptbahnhofs.

(Bild: Kiel-Marketing/Kai Kokott)

Holstenplatz

Der Holstenplatz verwandelt sich zum Teil in einen gemütlichen Winterwald mit Tischen zum Verweilen und gemütlicher Beleuchtung. Insgesamt 99 LED-Sterne in den Bäumen und 1.000 Meter LED-Girlanden hauchen dem belebten Platz eine vorweihnachtliche Wohlfühlstimmung ein. Die beliebten Selfie Points sind ein absolutes Highlight: Waldtiere sowie der große Hirsch und Santa Claus sorgen für ganz besondere weihnachtliche Fotomotive.

Asmus-Bremer-Platz

Die 12,5 Meter hohe Weihnachtspyramide ist das Hauptaugenmerk auf dem Asmus-Bremer-Platz. Doch auch rundherum begeistert der gemütliche Weihnachtsmarkt seine Besucherinnen und Besucher. Kulinarisch reicht die Bandbreite von internationalen Bratwurstspezialitäten bis zu einem stetig wachsenden Angebot an vegetarischen und veganen Speisen. Als einziger unter den Märkten hat der auf dem Asmus-Bremer-Platz noch bis zum 30. Dezember geöffnet.

(Bild: Kiel-Marketing/Kai Kokott)

Rathausplatz

Für leuchtende Kinderaugen auf dem Rathausplatz sorgt dreimal täglich (16, 18 und 19.30 Uhr) Weihnachtswichtel Kilian, der in seiner Kogge über die Köpfe der Besucherinnen und Besucher hinweg fliegt. Das Kieler Weihnachtsdorf besticht mit jeder Menge Authentizität, Originalität und Gastfreundschaft. Die nach skandinavischer Holzhausarchitektur gestalteten Hütten machen den Rathausplatz zu einem festlich gestalteten Dorf.

Wintermarkt am Bootshafen

Neu in diesem Jahr ist der Wintermarkt von Together Kiel, der an den Bootshafen zieht. Mit lockerer Stimmung, Après Sea Zelt, Party, DJ und mehr lockt dieser Markt insbesondere junge Erwachsene ins Fleetquartier. Der Markt – von Kielern für Kiel – fördert dabei insbesondere Kieler Start-up-Kultur und regionale Gastronomie.

Bernhard-Minetti-Platz

Mit viel Gemütlichkeit und besonderem Charme kommt der Markt in der Holtenauer Straße auf dem Bernhard-Minetti-Platz daher. Der von der Innenstadt durch Busse ideal erreichbare Weihnachtsmarkt besticht durch seine zauberhafte Beleuchtung, sein erlesenes Getränkeangebot und die kleinen urigen Weihnachtshütten mit einem reichhaltigen, regionalen Angebot.

Stadtwerke Eisfestival

Wer sich die angefutterten Pfunde mit Spaß abtrainieren möchte, sollte beim Stadtwerke Eisfestival vorbeischauen. Seit diesem Jahr neu beheimatet am Germaniahafen direkt an der Hörn ist das Eisfestival fußläufig hervorragend aus der Innenstadt erreichbar. Jeden Tag – noch weit über die Weihnachtsmärkte hinaus, bis zum 15. Januar 2025 – kann man hier Eislaufen und Stockschießen. Jeden Donnerstagabend findet zusätzlich die EisDISCO powered by Casino Kiel statt.

Panoramablick über Kiel

Für spektakuläre Views sorgen dieses Jahr gleich zwei Erlebnisse. Bei einer Fahrt im neuen Riesenrad „La Noria“ auf dem Bahnhofsvorplatz kann man Kiel.Sailing.City aus 50 Metern Höhe bestaunen. 67 Meter über dem Boden befindet man sich hingegen bei einer Fahrt auf Kiels Wahrzeichen, den Rathausturm, von dem man einen Panoramablick über ganz Kiel hat.