(Bild: Adobe Stock)

Fitness, die sich dem Leben anpasst: Das erweiterte Trainingsangebot von Mrs.Sporty bietet dir ab sofort noch mehr Abwechslung – je nach persönlicher Lebenssituation und Zielen. Und das Beste: Wer schnell ist, kann den kompletten August über gratis trainieren.

Anzeige

Manche trainieren am liebsten im Fitnessstudio, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und gegenseitig zu motivieren. Andere holen lieber flexibel zu Hause die Gymnastikmatte raus. Egal welcher Typ du bist, in den Studios von Mrs.Sporty in Kiel-Vorstadt, Kiel-Wik und Kronshagen findest du das passende Training für dich. Dank des erweiterten Angebots hast du ab sofort noch mehr Auswahl.

Ab sofort noch abwechslungsreicher

Ob funktionelles Training, innovative Zusatzangebote wie das MyPelvi Beckenbodentraining oder entspannende Lymphmassagen – das Konzept von Mrs.Sporty passt sich den individuellen Bedürfnissen jeder Frau an. Ein besonderes Highlight im Sommer ist das Outdoor-Gruppentraining, bei dem Mitglieder gemeinsam an der frischen Luft aktiv werden und neue Energie tanken. Aber natürlich kannst du auch wie gewohnt flexibel zu Hause an Live-Classes und On-Demand-Workouts teilnehmen.

„Jede Frau ist anders – deshalb braucht es ein Konzept, das sich anpassen lässt. Unser Ziel ist es, Frauen in ihrer Lebensrealität zu stärken – körperlich und mental.“

Oliver Fahrentholz, Inhaber von Mrs.Sporty in Kiel-Wik

Sommer, Sonne, Strandfigur

Im Rahmen der Sommerkampagne bietet Mrs.Sporty neuen Mitgliedern die einmalige Gelegenheit, im August gratis zu trainieren. So kannst du in der Urlaubssaison ganz entspannt und kostenfrei in deine Fitnessroutine einsteigen, bevor im September dann deine Jahresmitgliedschaft beginnt. Dafür musst du allerdings schnell sein, denn das Angebot ist auf die ersten 50 Neumitglieder begrenzt. Also – worauf wartest du noch? Mehr Infos unter www.mrssporty.de.